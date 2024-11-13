Zengin mahallesindeki çöpleri karıştıran genç, gördükleriyle şoke oldu: "Hayatımda hiç görmedim, bunları mı yiyor zenginler?"

13 Kasım 2024 08:38 - Güncelleme : 13 Kasım 2024 09:03

Eskişehir'de zengin bir mahalleye giderek çöpleri karıştıran bir sosyal medya kullanıcısının videosu gündem oldu. Çöpten çıkanlara inanamayan genç, "Hayatımda görmedim ben böyle bir şey. Zenginler bunları mı yiyormuş" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Sosyal medyada içerik üreten Egemen Altınok isimli sosyal medya kullanıcısı Eskişehir'in tepebaşı mahallesinde daha varlıklı insanların yaşadığı bir bölgede video çekti. "Zenginlerin çöplerini karıştırıyorum" diyen genç, konteynerin içine girdi. Ellerine eldiven geçirerek çöpleri karıştıran genç gördüğü her şeyi tek tek inceledi. "HAYATIMDA HİÇ GÖRMEDİM" Çöpte mısır gevreği paketi bulan Altınok, markayı bile duymadığını söyledi. Çöpten bitkisel kökenli lif, 7 bin liralık fiş, hiç kesilmemiş kavun, kilolarca palamut bulan genç şaşkınlığını gizleyemedi. "ZENGİNLER BUNLARI MI YİYORMUŞ?" Gördükleri karşısında oldukça şaşıran Altınok, "Hayatımda hiç görmedim. Zenginler bunları mı yiyormuş" diyerek şaşkınlığını dile getirdi. İlgili Haberler Otobüste uyuyakalan genç uyandığında hayatının şokunu yaşadı! "İmdat, çıldırıyorum" Dolmabahçe Tüneli’nde İETT otobüsünde yangın! Tünel çift yönlü trafiğe kapatıldı