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 | Özge Sönmez

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

Yolsuzluk operasyonunda gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrollerinin ardından Karalar ve Tutdere adliyeye sevk edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 08:36
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 09:03

“Aziz İhsan Aktaş” dosyası kapsamında “” iddiasıyla gözaltına alınan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ikinci kez sağlık kontrolünden geçirildi.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Sorgu sonrası İstanbul’da Bayrampaşa Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrol sırasında çevik kuvvet ekiplerince geniş güvenlik önlemi alındı. Tutdere ve Karalar Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ndeki sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

3 AYRI SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması ile Büyükçekmece Belediyesi ile ilgili 3 ayrı soruşturma kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Ahmet Şahin, Şahin'in şoförü Sonkan Turan, iş insanları Hayrettin Mermer, Burak Kangal, Rabil Artan ve Kazım Gökhan Yankılıç, avukat Onur Büyükhatipoğlu ve eski Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Özcan Zenger, Ahmet Murat Mermer ile İbrahim Emre Mermer gözaltına alınmıştı.

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ETİKETLER
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#Adıyaman Belediye Başkanı
#Sağlık Kontrolü
#Gündem
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