Zeytinburnu’nda araba kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü!

23 Temmuz 2024 19:14 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:15

Isparta’da feci patpat kazası: Ölü ve yaralılar var!

Isparta’da feci patpat kazası: Ölü ve yaralılar var!

Zeytinburnu’nda sokak ortasında otomobil yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı.

HAYATINI KAYBETTİ

Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı. Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.

KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.