Zeytinburnu’nda araba kavgası silahlı çatışmaya döndü: 1 ölü!
Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
23 Temmuz 2024 19:14 - Güncelleme : 23 Temmuz 2024 19:15
Zeytinburnu’nda sokak ortasında silahlı çatışma çıktı. 1 kişinin öldüğü olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı. Kaçan şüpheli her yerde aranıyor.
Zeytinburnu’nda sokak ortasında otomobil yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olay, saat 15.00 sıralarında Zeytinburnu Beştelsiz Mahallesi'nde meydana geldi.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
İddiaya göre, Kadir Temiş’e ait otomobil, bir başka kişi arabasını park edeceği esnada çizilerek zarar gördü. Bunun üzerine Kadir Temiş, karşı taraf ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kişi arasında kavga çıktı. Kavgada Kadir Temiş, silahla vurularak ağır yaralandı.
HAYATINI KAYBETTİ
Yaralanan Temiş, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri, şarjör ve mermileri topladı. Hastaneye kaldırılan Kadir Temiş’in hayatını kaybettiği öğrenildi.
KAÇAN SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri, saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı