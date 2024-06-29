Zincirleme kazada polisin yaralandığı anlar anbean kamerada! 

29 Haziran 2024 22:32 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 22:36

Mersin'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Mersin'de zincirleme kaza! Ortalık savaş alanına döndü: Ölü ve yaralılar var

Çorum'un Alaca ilçesinde meydana gelen kazada, Aslan A.'nın kullandığı 19 ADY 154 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, 19 A 7672 plakalı resmi bir polis aracıyla çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan polis aracı, park halinde bulunan iki araca daha çarptı ve bu araçlarda maddi hasar oluştu

Kaza sonrası olay yeri adeta savaş alanına dönerken, olay yerine intikal eden polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı.

Kazada polis memurları Burhan Kayhan (31) ve Kadir Yanıçum (34) ile vatandaş Ömer Çelik (47) yaralandı.

KAZA ANI ANBEAN KAMERADA

Yaralılara ilk müdahale olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapıldı ve ardından ambulansla Alaca Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındılar.

Kazanın ardından sürücü Aslan A. gözaltına alınırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde 19 ADY 154 plakalı aracın polis ekip otosuna çarpması ile ekip otosunun yanında bulunan bir polis ve vatandaşın savruldğu görülüyor.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.