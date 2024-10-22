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Ziyarete gittiği teyzesinin evinin önünde öldürüldü

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ekim 2024 04:37 - Güncelleme : 22 Ekim 2024 04:53

Adana’da 19 yaşındaki genç teyzesinin evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesinde silahlı saldırı meydana geldi. İddiaya göre, Samet Aslan (19) teyzesini ziyarete geldi. Bu sırada evin aşağısında bulunan Aslan, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. 

Tabanca ile vurulan Aslan, karın, sırt ve baldır bölgesinden isabet aldı. Yakınları tarafından Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırılan Aslan yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Ziyarete gittiği teyzesinin evinin önünde öldürüldü - 1. Resim

Aslan’ın akrabası olan Mahmut Yüksel, “Gençlerimiz uyuşturucu bataklığına düşmüş. En son yeğenimiz vefat etti. Silahla vuruluyor yeğenim, teyzenin evinin önünde vurulmuş. Kimin vurduğu da belli değil” dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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