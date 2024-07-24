‘Zombi’ gibi görünüyor! Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı
Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:11
Adana'da kullandığı uyuşturucu maddenin etkisiyle zombi gibi gözüken ve ortalığı birbirine katan kadın polis nezaretinde hastaneye kaldırıldı.
Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ismi öğrenilemeyen genç kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı.
ZOMBİ GİBİ GÖRÜNÜYOR
Sokakta adeta ‘Zombi’ gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi.
Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı