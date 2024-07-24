‘Zombi’ gibi görünüyor! Uyuşturucunun etkisiyle ortalığı birbirine kattı

24 Temmuz 2024 09:58 - Güncelleme : 24 Temmuz 2024 11:11

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Sevgilisiyle uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi: Parkta güneşlenirken ucuz diye toplu aldım

Sevgilisiyle uyuşturucu sevkiyatı yaparken yakalandı! İfadesi şaşkına çevirdi: Parkta güneşlenirken ucuz diye toplu aldım

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyon daha: Ülkeye 276 kilogram uyuşturucu girişi engellendi!

Gürbulak Gümrük Kapısı’nda başarılı bir operasyon daha: Ülkeye 276 kilogram uyuşturucu girişi engellendi!

Adana'nın Çukurova ilçesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre ismi öğrenilemeyen genç kadın kullandığı uyuşturucu madde etkisiyle dışarıya çıktı.

ZOMBİ GİBİ GÖRÜNÜYOR

Sokakta adeta ‘Zombi’ gibi görünen kadın bağırıp çağırmaya başladı. Bir kamyonetin üzerine çıkan madde bağımlısı kadın dakikalarca zıplayıp araca zarar verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri ismi öğrenilemeyen kadın ile dakikalarca konuşarak ikna etmeye çalıştı. Rezillik çıkarmaya devam eden kadın, polis tarafından ikna edildi.

Kadın daha sonra polis nezaretinde hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, kamyoneti zarar gören adam kadından şikayetçi olmadı.