Zonguldak'ın 33 yıllık madenci heykeli tepkiler sonrası değişti

17 May 2024 07:07 - Güncelleme : 17 May 2024 07:08

Zonguldak’ın Kozlu ilçesinde daha önce mavi renge boyanan madenci heykelinin boyaları sökülerek orjinal haline çevrildi.

Kozlu ilçesinde 1991 yılındaki yürüyüşü temsilen 33 yıl önce yapılan madenci heykeli, ilçenin girişindeki kavşağa yerleştirildi. İki yıl önce bakımı yapılan bronz renkteki heykelin bareti ve çizmeleri sarı, pantolon ve ceketi maviye, kolları ve yüzü de siyah renge boyandı. Boyama sonrası yaşanan tepkilerin ardından heykelin bazı bölümleri yeniden siyaha boyandı.

Kozlu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri heykelin ceket, çizme ve pantolon bölümlerindeki boyaları kazıdı. Heykel, boyasız olarak bronz haline dönmüş oldu.