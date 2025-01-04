Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuk doğum yaptı! Bakanlık harekete geçti

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

04 Ocak 2025 02:29 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 01:54

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak'ta 14 yaşındaki çocuğun doğum yapmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada kız çocuğu ile bebeğin devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını belirtildi. Ayrıca olayla ilgili gözaltına alınan bir şüpheli şahsın tutuklandığı açıklandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Zonguldak​'ta doğum​ yapan 14 yaşındaki çocuk​ ile bebeğinin, sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla devlet himayesine alınması için gerekli işlemlerin başlatıldığını bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Zonguldak'ta 14 yaşındaki kız çocuğu doğum yaptı" şeklinde haberler yer aldığı belirtildi. Söz konusu olayın emniyet birimlerine intikal etmesiyle Zonguldak İl Müdürlüğü ekiplerinin ivedilikle harekete geçtiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "14 yaşındaki kız çocuğu ve dünyaya getirdiği bebeğin hastanedeki sağlık kontrollerinin tamamlanmasıyla birlikte devlet himayesine alınması için gerekli işlemler başlatılmıştır. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Hukuki sürece bakanlık olarak müdahil olup, suçlunun en ağır cezayı almasının yakın takipçisi olacağız." İlgili Haberler Esenyurt'ta zincirleme trafik kazası: 4'ü çocuk 8 yaralı Bursa'da dehşet! Anne çocuklarının önünde doktoru bıçakladı