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02 May 2024 03:09 - Güncelleme : 02 May 2024 03:10

Zonguldak'ta aç domuzlar şehre indi, fark edince kaçtı

Zonguldak'ta aç domuz sürüsü yemek aramak için şehre indi. O anları bir vatandaş kayıt altına aldı.

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Zonguldak’ta aç kaldıkları tahmin edilen domuz sürüsü, ilçe merkezine inerek yiyecek aramaya başladı.

Devrek ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde o esnada bölgeden aracıyla geçmeye çalışan bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Aracıyla evine dönen bir kişi duyduğu sesler üzerine baktığı tarafta domuz sürüsünü görünce şaşırdı. Hemen cep telefonuna sarılan vatandaş, domuz sürüsünün o anlarını cep telefonu ile kayıt altına aldı.

Bir süre yiyecek arayıp oynayan domuzlar, aracı fark ettiklerinde ise hızla kaçtı.

Zonguldak'ta aç domuzlar şehre indi, fark edince kaçtı - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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