Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!

31 May 2024 19:23 - Güncelleme : 31 May 2024 19:32

Bayraktar TB2 bir ilki başardı! Otonom fıçı tono manevrası ile adını göklere yazdı

Bayraktar TB2 bir ilki başardı! Otonom fıçı tono manevrası ile adını göklere yazdı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN AVUKAT OLDUĞU İDDİASI

Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü.

2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI

Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 8 şüpheliden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K ve K.C.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.O ve D.D adli kontrole serbest bırakıldı.