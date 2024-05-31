Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonu: Tutuklamalar var!
Zonguldak'ta dolandırıcılık operasyonunda 6 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde dolandırıcılık ve resmi belgede sahtecilik suçlarından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan takip ve inceleme sonucunda operasyon düzenlendi.
ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİN AVUKAT OLDUĞU İDDİASI
Dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve kişisel verilerin korunmasına dair kanuna muhalefet suçundan gözaltına alınan O.A., B.A., V.I., Y.Z., D.D., Y.E.O., A.T.K. ve K.C.G. Karadeniz Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyeye sevk işlemleri sırasında geniş güvenlik önlemleri alınırken şüphelilerden birinin avukat olduğu ileri sürüldü.
2 ŞÜPHELİYE ADLİ KONTROL ŞARTI
Cumhuriyet Savcılığı'nda ifadeleri alınan 8 şüpheliden O.A, B.A, V.I, Y.Z, A.T.K ve K.C.G tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E.O ve D.D adli kontrole serbest bırakıldı.