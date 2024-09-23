Zonguldak'ta eğitime ara! Valilik duyurdu

23 Eylül 2024 00:50 - Güncelleme : 23 Eylül 2024 00:56

Zonguldak Valiliği olumsuz hava koşulları sebebiyle turuncu kod verilen şehirde yarın eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu. İlde pazartesi günü okullar tatil edildi.

Meteoroloji ve AFAD paylaştı: 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı!

Meteoroloji ve AFAD paylaştı: 2 il için turuncu, 5 il için sarı kodlu uyarı yapıldı!

Zonguldak'ta, 23 Eylül Pazartesi günü eğitime ara verildiği açıklandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü Zonguldak şehrimiz için turuncu kodlu uyarı verdi. Valilik yaşanabilecek olumsuzlukları dikkate alarak pazartesi günü okulları kapatma kararı aldı.

Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu imzasıyla yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Zonguldak il genelinde, olumsuz hava şartları nedeniyle 23 Eylül 2024 Pazartesi günü tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında, rehabilitasyon merkezleri ve özel kurslar dahil eğitim öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de aynı tarihte idari izinli sayılacaktır."

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