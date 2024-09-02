Zonguldak'ta feci kaza! Kamyon ile otobüs kafa kafaya girdi: Ölü ve yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:43
Zonguldak'ta kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafa çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.
Zonguldak-Karabük yolu Gökçebey mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı