Zonguldak'ta feci kaza! Kamyon ile otobüs kafa kafaya girdi: Ölü ve yaralılar var

02 Eylül 2024 14:02 - Güncelleme : 02 Eylül 2024 14:43

Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı! Sürücü kaçtı, kaza olmayabilir

Kamyon bara daldı: En az 11 ölü, 40 yaralı! Sürücü kaçtı, kaza olmayabilir

Zonguldak-Karabük yolu Gökçebey mevkiinde feci bir kaza meydana geldi. Kamyon ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenler hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre; kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 23 kişi de yaralandı.

Son dakika haberinin detayları gelecek...