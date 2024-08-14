Zonguldak'ta ilginç olay! Boğulduğunu sanıp ekip çağırdılar, gerçek bambaşka çıktı

14 Ağustos 2024 06:32 - Güncelleme : 14 Ağustos 2024 06:34

Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Serinlemek için denize giren kişi canından oldu

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Türkiye'de deniz suyu sıcaklıklarının haritası çıkarıldı! İşte en sıcak ve en soğuk deniz

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesine bağlı Filyos beldesinde ilginç bir olay yaşandı. Denizde yüzen bir vatandaşın boğulduğunu düşünen çevredekiler, panik halinde durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine hızlı bir şekilde olay yerine sağlık, jandarma ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Filyos plajına hızla ulaşan ekipler, boğulma tehlikesi geçirdiği düşünülen kişinin yanına giderek durumunu kontrol etti. Ancak ekipleri gören ve ismi henüz öğrenilemeyen vatandaş, şaşırarak kendisinin yalnızca yüzdüğünü belirtti ve herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ifade etti.

ESPRİ KONUSU OLDU

Kısa süreli bir telaşa neden olan olayın yanlış anlaşılma olduğu anlaşılınca ekipler rahat bir nefes alarak olay yerinden ayrıldı. Olayın ardından, vatandaşların plajda dikkatli olmaları ve şüpheli durumları vakit kaybetmeden bildirmelerinin önemine vurgu yapıldı.

Kısa süreli bir paniğe neden olan durum, çevrede bulunanlar tarafından da espri konusu oldu.