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Zonguldak'ta kaçak maden ocağında facia! Bir işçi öldü

Editör: Banu İriç / Kaynak: Anadolu Ajansı
07 Eylül 2024 17:53 - Güncelleme : 07 Eylül 2024 18:13
Zonguldak&#039;ta kaçak maden ocağında facia! Bir işçi öldü

Zonguldak'ta ruhsatsız olduğu ortaya çıkan maden ocağında göçük oluştu. Mahsur kalan işçi kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

 Zonguldak'ta maden ocağında göçme yaşandı. Dilaver Mahallesi'nde kaçak şekilde çalıştıran madende 51 yaşındaki Hasan Yılmaz hayatını kaybetti. Bölgeye Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekibi ile AFAD, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta kaçak maden ocağında facia! Bir işçi öldü - 1. Resim

Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılan Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Ceset, incelemelerin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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