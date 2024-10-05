Zonguldak'ta korkunç olay! Evinin bahçesindeki yaşlı kadını domuz sanıp öldürdü

05 Ekim 2024 15:27 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 15:35

Zonguldak'ta 50 yaşındaki Serment B. evinin bahçesinde bir ses duyunca tüfeğiyle dışarı çıktı. Sese doğru giden adam 80 yaşındaki kadını domuz zannedip tüfekle vurdu. Hastaneye kaldırılan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Korkunç olay Zonguldak'ta meydana geldi. 50 yaşındaki Serment B. evinin bahçesinde ses duyunca tüfeğini alarak bahçeye indi. Serment B., bahçesinden gürültüyü fark edince sese doğru yöneldi. Bahçesinde domuz olduğunu sanıp tüfekle ateş açtı. Serment B., sese doğru gittiğinde büyük bir şok yaşadı. 80 yaşındaki Senem Ç.'nin kanlar içinde yerde yattığını gördü.

YAŞLI KADIN KURTARILAMADI

Durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Senem Ç.'ye ilk müdahaleyi yaparak hastaneye götürdü. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Senem Ç. kurtarılamadı. Olayın ardından Serment B. gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Karakolda işlemlerinin ardından Serment B. öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesine getirildi. Serment B.'nin adliyedeki sorgusu sürüyor. Senem Ç.'nin daha önce de evinde biriktirdiği çöpler nedeniyle kamuoyunda gündeme geldiği, çöplerinin de ekiplerce temizlendiği öğrenildi.