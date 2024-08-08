Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

08 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:18

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. 54 yaşındaki maden işçisi Ayhan Yılmaz'ın göçük altında kaldığı öğrenildi.

Maden ocağında göçük ihbarı üzerine bölgeye; AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.

KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Ekipler, maden ocağının çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.

Kaymakam Hüseyin Ece de çalışmaları yakından takip etmek üzere göçüğün meydana geldiği bölgeye geldi.