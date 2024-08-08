Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
08 Ağustos 2024 15:03 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 15:18
Zonguldak'ta ruhsatsız işletilen bir maden ocağında göçük meydana geldi. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken bir işçinin göçük altında kaldığı öğrenildi.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız bir maden ocağında saat 12.00 sıralarında göçük meydana geldi. 54 yaşındaki maden işçisi Ayhan Yılmaz'ın göçük altında kaldığı öğrenildi.
Maden ocağında göçük ihbarı üzerine bölgeye; AFAD, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler göçük altında kalan işçiyi kurtarmak için çalışmalara başladı.
KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Ekipler, maden ocağının çevresinde güvenlik önlemi aldı. Bölgeye giriş-çıkışlar kontrollü bir şekilde sağlanıyor. Göçük altındaki işçinin durumu hakkında henüz net bir bilgiye ulaşılamadı.
Kaymakam Hüseyin Ece de çalışmaları yakından takip etmek üzere göçüğün meydana geldiği bölgeye geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı