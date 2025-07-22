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Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait maden ocağında gazdan etkilenen 5 işçi tedavi altına alındı.

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Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:05

Kozlu Müessese Müdürlüğüne ait ocağın eksi 630 kodunda meydana gelen göçük nedeniyle gaz açığa çıktı. Söz konusu alanda çalışan işçiler E.Ö, S.A, E.M, C.A. ve M.A. gaz maskelerini takarak kuyu başına çıktı.

Burada hazır bekletilen ambulanslara alınan işçilerden 3'ü Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi, ikisi Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İşçilerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

OCAK BOŞALTILDI

Bu arada, tedbir amacıyla ocak boşaltıldı, tahlisiye ve AFAD ekipleri olay yerine sevk edildi.

TTK ile Genel Maden İşçileri Sendikası yöneticileri de müessese müdürlüğüne geldi.

Öte yandan, Vali Osman Hacıbektaşoğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören işçileri ziyaret ederek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

"DURUMLARI İYİ, TEDAVİLERİ DEVAM EDİYOR"

Vali Hacıbektaşoğlu, gazetecilere, olayın 5 işçinin çalıştığı eksi 630 kodu 1. ayakta meydana geldiğini belirterek, "Arkadaşlarımız zaten göçüğün olabileceğini hissetmişler. Ustabaşı 'hemen boşaltın' diye talimat vermiş ve kaçmışlar, göçük de olmuş. Kaçarken gaza maruz kalmışlar" dedi.

Zonguldak'ta maden ocağında göçük ve gaz sızıntısı: 5 işçi hastanelik oldu

İşçilerin hepsinin ayakta ve hastanelerde tedavilerinin devam ettiğini aktaran Hacıbektaşoğlu, "Herhangi bir gazdan dolayı, metandan dolayı patlama söz konusu değil. Metan gazına maruz kaldılar ama çok şükür baygınlık, şuur kaybı, herhangi bir sıkıntıları yok. Büyük geçmiş olsun" diye konuştu.

Hacıbektaşoğlu, işletmenin diğer bölümlerindeki çalışmaların tedbir amaçlı durdurulduğunu ve güvenli şekilde tahliye edildiğini bildirerek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

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#zonguldak
#ttk
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#Işçi_güvenliği
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