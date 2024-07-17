Zonguldak'ta ruhsatsız maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında
Editör: Onur Kaya / Kaynak: Anadolu Ajansı
17 Temmuz 2024 13:50 - Güncelleme : 17 Temmuz 2024 14:02
Zonguldak'ta faaliyet gösteren maden ocağında göçük meydana geldi. Ruhsatsız olduğu ortaya çıkan madendeki göçük nedeniyle bir işçi toprak altında kaldı.
Zonguldak'taki kaçak bir kömür madeninde göçük meydana geldi.
Kilimli ilçesinde Bölüm Mahallesi Yayla Sokak'ta bulunan ruhsatsız maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle göçük oluştu.
BİR İŞÇİ GÖÇÜK ALTINDA
Göçük nedeniyle bir maden işçisi toprak altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler, göçük altında kalan 1 kişinin kurtarılması için çalışma başlattı.
Kaynak: Anadolu Ajansı