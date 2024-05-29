Zonguldak'ta sevgi evinde çocuk istismarı iddiasına bakanlıktan açıklama geldi

29 May 2024 21:33 - Güncelleme : 29 May 2024 21:34

Zonguldak Kozlu’da sevgi evlerinde kalan 14 yaşındaki S.Z. isimli kız çocuğunun, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü personeli tarafından istismara uğradığı iddiası sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Olayın genç kızın sosyal medyada tanıştığı kişi tarafından taciz edilme vakası olduğu belirtilerek gerekli adli işlemlerin yapıldığı söylendi.

Açıklamada olayın kapsamı şu şekilde açıklandı:

"Bugün bazı basın yayın organlarında yer alan Zonguldak’taki iddialara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.



Zonguldak İl Müdürlüğümüze Bağlı Gül Çocuk Evi’nde koruma ve bakım altında bulunan S.E.Z, 25 Mayıs’ta sosyal medyadan tanıştığı T.A. tarafından cinsel istismara uğradığını belirtmiştir.

T.A. hakkında ivedilikle suç duyurusunda bulunulmuş, il müdürlüğündeki görevinden uzaklaştırılmıştır.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen T.A. ile ilgili işlemler savcılık tarafından yürütülmektedir.

S.E.Z.‘ye yönelik mesleki çalışmalar yürütülmekte olup psikososyal destek hizmeti sağlanmaktadır. Buna ek olarak S.E.Z.’nin ihtiyaç duyacağı sosyal hizmet modelleri tekrar planlanmıştır.

Mağdur S.E.Z.’nin unutulma hakkının çiğnenmemesi için basında yer almış haberlere erişim yasağı getirilmesi için Bakanlığımız tarafından Sulh Ceza Hakimliği’ne talepte bulunulmuştur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."