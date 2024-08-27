Zonguldak'ta şizofreni hastası dehşet saçtı: Ablası, eniştesi ve 2 yeğenini bıçakladı

27 Ağustos 2024 04:43 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 04:45

Cezaevi hükümlüsünden iki polise yumruklu saldırı! O anlar kamerada

Cezaevi hükümlüsünden iki polise yumruklu saldırı! O anlar kamerada

Zonguldak'ta Yeşiltepe Mahallesi'nde bir şizofreni hastası dehşet saçtı. Oğuz Ş. isimli şahıs, birlikte yaşadığı ablası Emine, eniştesi İhsan ve yeğenleri Boncuk ile İhsan S.'yi henüz bilinmeyen bir nedenle bıçakla yaraladı.

Çığlık seslerini duyan komşular eve girdiklerinde aileyi kanlar içerisinde bulurken durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

2 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Emine ve eşi İhsan S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olay sonrası kaçan saldırganı kısa sürede yakalayarak gözaltına alırken suç aleti bıçak çöp konteynerinde bulundu.

Saldırganın şizofreni hastası olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.