Zonguldak'ta sobadan sızan gaz can aldı! Karı koca hayatını kaybetti
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
21 Ekim 2024 00:17 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 00:19
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan olayda sobadan sızan gazdan zehirlenen karı koca hayatını kaybetti.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde yaşanan olayda, komşular uzun süre haber alamadıkları Yunus Dere ve eşi Şehnaz Dere'yi (60) evlerinde hareketsiz halde buldu. Komşuların durumu yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SOBADAN ÇIKAN GAZDAN ZEHİRLENDİLER!
Mahalle Muhtarı Semih Bekar, çiftin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenmiş olabileceğini belirtti.
Sağlık ekiplerinin incelemeleri sonucunda, Dere çiftinin hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazeleri otopsi için hastane morguna kaldırıldı.
Kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netleşecek.
Kaynak: tgrthaber.com