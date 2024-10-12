Zonguldak'ta tır faciası! Virajı alamadı, bahçeye uçtu: 1 ölü
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
12 Ekim 2024 23:56 - Güncelleme : 12 Ekim 2024 23:59
Zonguldak'ta kömür taşıyan tır, virajı dönerken kontrolünü kaybedip bir bahçeye devrildi. Kazada ters dönen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.
Zonguldak'ta Baştarla Mahallesi'nde yaşanan korkunç kazada 59 yaşındaki Orhan Toklu'nun kullandığı tır, virajı dönerken kontrolü kaybederek bir bahçeye devrildi.
TIR GÜÇLÜKLE KALDIRILDI!
İki evin arasında ters dönerek duran tırın sürücüsü, olay yerinde hayatını kaybetti. Sağlık ekipleri, polis ve AFAD ekipleri hemen olay yerine intikal etti. Toklu'nun cansız bedenine, tırın halatlarla bağlanıp vinç yardımıyla kaldırılmasından sonra ulaşılabildi.
Kazanın ardından Toklu'nun yakınları büyük üzüntü yaşarken, cenazesi Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Cumhuriyet savcısı ise kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: tgrthaber.com
Ne yazık ki can kaybına sebep olmuş böyle bir kazaya yol açan olaylar hepimizi üzüyor umarım benzer talihsizliklerden korunabiliriz