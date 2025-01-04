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Zonguldak'ta vahşet: 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
04 Ocak 2025 18:53 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 18:59

Zonguldak'ta boynuna ip dolanmış halde ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı. Çocuğun cenazesi Bartın'ın Akmanlar köyünde toprağa verildi. Çocuk katili annenin dikkat çeken ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

Zonguldak​'ta korkunç bir olay yaşandı. Kilimli​ ilçesinde, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin anne tutuklanarak, cezaevine gönderildi. Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Belediye Sitesi Mahallesi Hal Caddesi'nde meydana gelen olayda 3,5 yaşındaki Efe Mahmut K., annesi Cansever K. tarafından iple boğularak öldürüldü.

Zonguldak'ta vahşet: 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü! - 1. Resim

"KIZ KARDEŞİYLE İLİŞKİ" İDDİASI

Küçük çocuğun cansız bedeni incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin titiz çalışması neticesinde gözaltına alınan anne Cansever K., suçunu itiraf etti. Cansever K. ifadesinde, "İple boğdum" dedi. Anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç. (17) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği de belirtildi.

Zonguldak'ta vahşet: 3,5 yaşındaki oğlunu iple boğarak öldürdü! - 2. Resim

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen kadın, çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Öte yandan, M.K. hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan geçen yıl mayıs ayında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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