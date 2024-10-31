Zonguldak'ta yürekleri ağza getiren an! Direksiyon başında epilepsi nöbeti geçirince...

31 Ekim 2024 14:10 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 14:27

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde trafikte ilerleyen 23 yaşındaki Mert Y. epilepsi nöbeti geçirince ayağa gaz pedalında kaldı. Babasının el frenini çekerek müdahale ettiği anlar kameralara saniye saniye yansıdı.

Zonguldak​'ta meydana gelen olay yürekleri ağızlara getirdi. 23 yaşındaki Mert Y, aracıyla trafikte beklediği sırada epilepsi​ nöbeti geçirdi. Sürücünün bayılması üzerine ayağı gaz pedalında kaldı. Otomobil bu kez önde bekleyen başka bir otomobile çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Yan koltukta bulunan babası ise duruma müdahale ederek el frenini çekti. Önde aracın bulunması ise büyük bir faciayı önledi.

Çevredekilerin de yardımıyla araçtan indirilen sürücüye, olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mert Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken trafik bir süre sonra normale döndü. O anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.