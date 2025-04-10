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 | Murat Makas

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu

Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli toplu mail olayında Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Cem Köksal için istenen ceza belli oldu. İşte iddianameden detaylar...

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Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 16:54
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 16:54

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal'a yönelik sosyal medyaya yansıyan tüm çalışanlarına Ramazan Ayı'nın kutlanmaması içerikli mail atması olayına ilişkin yeni gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca iddianame hazırlandı.

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu

Zorlu Holding'e bağlı Vestel Şirketler Grubunun eski CEO'su olan mağdur Ergün Güler'in Ramazan ayı münasebetiyle Vestel çalışanları ve yöneticileri ile Zorlu Holding'in yöneticilerine kurumsal mail adresinden toplu olarak ramazan tebriği içerikli mail gönderdiği, şüpheli Köksal'ın da bu maile cevaben, mağdura ve mailde ekli tüm kullanıcılara ramazan ayının kutlanmaması içerikli, toplu mail gönderdiği anlatıldı.

İDDİANAMEDEN DETAYLAR

Hazırlanan iddianamede, şüpheli Köksal'ın mail içeriğindeki ifadelerinin ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aşarak, mağdur ve diğer çalışanların inanç, düşünce ve kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzlarına ilişkin tercihlerine hukuka aykırı davranışla müdahale etme niteliğinde olduğu, şüphelinin şirketteki konumu, mağdurun CEO olarak görev yaptığı şirketin, şüphelinin CEO olarak görev yaptığı Zorlu Holding'e bağlı olması nedeniyle aralarındaki hiyerarşi de dikkate alındığında mesaj içeriğindeki ifadelerinin mağdur ve Vestel çalışanları üzerinde baskı kurmaya, iradelerini etkilemeye ve şüphelinin amacı doğrultusunda sonuç doğurmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu

YAPTIĞININ YANLIŞ OLDUĞUNU SÖYLEDİ ANCAK ŞİKAYETÇİ OLMADI

Mağdur Ergün Güler'in ifadesine yer verilen iddianamede, şirkette çalıştığı süreçte resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde şirket içi tüm çalışan ve yöneticiler ile Vestel Şirketinin bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kutlama mesajları gönderdiğini, daha önce gönderdiği mesajlar ile ilgili herhangi bir uyarı veya engelleme olmadığını, ramazan ayı münasebetiyle Vestel şirketi çalışanları ve yöneticileri ile Vestel'in bağlı olduğu Zorlu Holding yöneticilerine kurumsal mail adresinden mail gönderdiğini, şüpheli Köksal'ın ise "Ergün, bizim kurumsal olarak kutlanacak günler listemizde Ramazan ayı yer almıyor..." şeklinde başlayıp devam eden maili gönderdiğini, kendisinin bu cevap mailini gördükten sonra Köksal'ı arayarak yaptığının yanlış olduğunu söylediğini ve olay sebebiyle kimseden şikayetçi olmadığını beyan ettiğini söylediği aktarıldı.

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GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Şüpheli Köksal'ın ise ifadesinde, söz konusu maili gruplarının iştiraklerinden Vestel şirketler grubu üst yöneticisi Ergün Güler'e göndermek için hazırladığını ancak yanlışlıkla tümünü yanıtla kısmı seçildiği için tüm alıcılara mailin gönderildiğini, bunu fark ettikten sonra şirketlerinin bilgi teknolojileri başkanına ulaşıp mailin geri çekilmesini istediğini ancak işlemler yapılana dek bir çok kişiye mailin ulaştığını, söz konusu maili göndermekte ki amacının inanç ve düşüncelere müdahale etmek olmadığını, prosedürü gereği kutlama yapılacak durumlar ve bunların nasıl yapılacağının belli olduğunu, eleştirisinin de kutlamanın içeriğine yönelik olmadığını, kurumsal prosedüre uyulmamasına ilişkin olduğunu söylediği kaydedildi.

Zorlu Holding'in eski CEO'su Cem Köksal için istenen ceza belli oldu

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Cem Köksal'ın zincirleme şekilde ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme' suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Şüphelinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

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