Advent Calendar makyaj markaları 2026 2027: Ucuz ve pahalı Advent Calendar Türkiye paketleri

Advent Calendar geleneği, yeni yıla kadar her gün bir kutunun veya bölmenin açılmasıyla devam eden özel bir geri sayım deneyimi sunuyor. Kozmetik markaları da bu geleneği makyaj malzemeleri, cilt bakım ürünleri, parfümler ve güzellik aksesuarlarıyla birleştiriyor. 2026 yılında Türkiye'de satışa sunulan takvimler arasında Sephora Collection, Revolution, Essence, Fenty Beauty ve Charlotte Tilbury gibi markalar bulunuyor.

Fiyatlar ise ürün sayısına, marka konumlandırmasına ve takvimdeki ürünlerin boyutlarına göre değişiyor. İşte Türkiye'de satışta veya satış listesinde bulunan 2026 makyaj Advent Calendar seçenekleri ve fiyatları...

PAHALI FİYATLI ADVENT CALENDAR MAKYAJ MARKALARI

Daha geniş ürün seçkisi, lüks markalar ve özel tasarımlarla hazırlanan Advent Calendar seçenekleri yüksek fiyatlarıyla öne çıkıyor.

1. Charlotte Tilbury Advent Calendar – 20.990 TL

Lüks kozmetik markalarından Charlotte Tilbury'nin Hollywood Beauty Wonderland isimli Advent Calendar ürünü, Sephora Türkiye'de 20.990 TL fiyatla listeleniyor. 15 parçalık takvim, makyaj ve güzellik ürünlerini bir araya getiriyor.

2. Fenty Beauty Advent Calendar – 13.990 TL

Rihanna'nın güzellik markası Fenty Beauty tarafından hazırlanan 12 Dayz Advent Calendar, Fenty Beauty ve Fenty Skin ürünlerini bir arada sunuyor. Sephora Türkiye'de 13.990 TL fiyatla satışa sunulan takvim, 12 parçadan oluşuyor.

3. Sephora Collection Premium Advent Takvimi – 8.990 TL

Sephora Collection'ın 2026 Premium Advent Takvimi, 24 sürpriz ürün içeriyor. Payetli makyaj çantası şeklindeki tasarımıyla dikkat çeken takvimde 17 standart boy ürün, 2 seyahat boy ürün ve 5 aksesuar bulunuyor. Ürünün fiyatı 8.990 TL.

Lancôme: 2026 Palace Advent Calendar, markanın Türkiye'deki resmî internet sitesinde 18.000 TL fiyatla listeleniyor. Takvimde 24 ürün bulunuyor.

MAC: 24 Days of M·A·C Icons Advent Calendar, MAC Türkiye'nin resmî sitesinde 19.500 TL fiyatla satışa sunuluyor.

Kiehl's: 2026 Yılbaşı Advent Calendar, markanın Türkiye'deki resmî internet sitesinde 10.000 TL fiyatla listeleniyor.

L'Occitane: Markanın Türkiye sitesinde Classic Advent Calendar 7.500 TL, Premium Advent Calendar ise 12.000 TL fiyatla listeleniyor.

COSMED: 2026 Selfmade Skin Advent Calendar, Trendyol'da markanın satıcısı üzerinden yaklaşık 2.599 TL fiyatla listeleniyor.

Essence: Baked With Love Advent Calendar, Watsons'ta yaklaşık 1.869,90 TL fiyatla listeleniyor. Stok durumu değişiklik gösterebilir.

Dior: 2026 Le 30 Montaigne Advent Calendar, markanın yurt dışındaki resmî kanallarında yer alıyor.

Yves Saint Laurent (YSL): Advent calendar ürünleri Türkiye'deki bazı bağımsız satıcıların internet sitelerinde listeleniyor.

Giorgio Armani Beauty: Advent calendar seçenekleri bazı bağımsız satıcılarda yer alıyor. Resmî Türkiye satış kanallarında doğrulanmış bir listeleme bulunmuyor.

Benefit: The Hotel Beneville 24 Days Advent Calendar, Türkiye'deki bazı bağımsız satıcıların internet sitelerinde listeleniyor.

Clarins: Markanın advent calendar ürünü de Türkiye'deki bağımsız satıcıların listelerinde yer alıyor.

ORTA FİYATLI ADVENT CALENDAR MARKALARI

Daha ulaşılabilir fiyatlarla farklı makyaj ürünlerini bir arada denemek isteyenler için orta fiyat grubunda iki seçenek öne çıkıyor.

1. Revolution Advent Calendar 2026 – 4.999,90 TL

Watsons'ta satışa sunulan Revolution Advent Calendar 2026, 24 bölmeden oluşuyor. Takvimde 10 tam boy makyaj ürünü, 8 mini boy ürün ve 6 güzellik aksesuarı bulunuyor.

Dudak kalemi, maskara, göz farı paleti, allık, aydınlatıcı, makyaj fırçaları ve sünger gibi farklı ürünleri bir araya getiren takvim, makyaj ürünlerini keşfetmek isteyenlere hitap ediyor.

2. Sephora Collection Advent Takvimi – 4.990 TL

Sephora Collection'ın 24 sürprizli Advent Takvimi, makyaj, yüz ve vücut bakım ürünleri ile aksesuarları bir araya getiriyor.

Takvimde 12 standart boy ürün, 4 seyahat boy ürün ve 8 aksesuar bulunuyor. 4.990 TL fiyatla satışa sunulan ürün, markanın daha uygun fiyatlı Advent Calendar alternatifi olarak öne çıkıyor.

UCUZ VE UYGUN FİYATLI ADVENT CALENDAR MARKALARI

Daha düşük bütçeyle Advent Calendar deneyimi yaşamak isteyenler için Essence seçeneği dikkat çekiyor.

1. Essence Baked With Love Advent Calendar – 1.869,90 TL

Essence tarafından hazırlanan Baked With Love Advent Calendar, Watsons Türkiye'de 1.869,90 TL fiyatla listeleniyor. 24 farklı güzellik sürprizi içeren takvimde göz, dudak, yüz ve tırnak ürünlerinin yanı sıra makyaj aksesuarları da bulunuyor.

Ancak ürünün araştırma sırasında çevrim içi stokta olmadığı görülüyor. Mağaza stoklarının ayrıca kontrol edilmesi gerekiyor.

SEPHORA, SEVİL, EVE, ROSSMANN, GRATIS VE WATSONS'TA ADVENT CALENDAR VAR MI?

2026 yılı için yapılan çevrim içi mağaza araştırmasında Advent Calendar ürünlerine ilişkin doğrulanabilen seçenekler şöyle:

Sephora: Charlotte Tilbury, Fenty Beauty ve Sephora Collection Advent Calendar ürünleri listeleniyor.

Watsons: Revolution Advent Calendar 2026 ve Essence Baked With Love Advent Calendar ürünleri listeleniyor.

Sevil: 2026 Advent Calendar ürünü için doğrulanmış bir satış listesine ulaşılamadı.

Eve: 2026 Advent Calendar ürünü için doğrulanmış bir satış listesine ulaşılamadı.

Rossmann: 2026 Advent Calendar ürünü için doğrulanmış bir satış listesine ulaşılamadı.

Gratis: 2026 Advent Calendar ürünü için doğrulanmış bir satış listesine ulaşılamadı.

Bu mağazalarda ürün bulunmadığı anlamına gelmiyor; araştırma sırasında doğrulanabilir bir çevrim içi ürün ve fiyat bilgisi tespit edilemedi. Mağazaların yeni yıl dönemindeki kampanyaları ve fiziksel mağaza stokları değişiklik gösterebilir.

ADVENT CALENDAR NEDİR?

Advent Calendar, Noel ve yılbaşı dönemine geri sayım amacıyla hazırlanan, genellikle 24 ayrı bölmeden oluşan özel takvimlerdir. Kozmetik markaları tarafından hazırlanan versiyonlarında her bölmenin içerisinde farklı bir makyaj, cilt bakım, parfüm veya güzellik aksesuarı bulunabilir.

Genellikle 1-24 Aralık tarihleri arasında her gün bir bölme açılarak kullanılır. Böylece kullanıcılar yılbaşına kadar her gün farklı bir ürünü keşfetme fırsatı bulur.