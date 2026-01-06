Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Koronavirüs
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor

Birçok takımın teknik direktörlük görevini üstlenen İsmail Kartal'ın Chelsea ile anlaştığı sosyal medyada iddia edilirken paylaşım kısa sürede dolaşıma girdi. Binlerce kişi ise İsmail Kartal'ın gideceği takımı araştırmaya başladı

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.01.2026
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
06.01.2026
saat ikonu 15:13

15 Haziran 1961 senesinde dünyaya gelen Kartal, çeşitli takımların teknik direktörlüğünü yaptı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış olan ismin Chelsea ile anlaştığı da iddia edildi.

İSMAİL KARTAL CHELSEA İLE ANLAŞTI MI?

2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giyen Kartal'ın Chelsea ile anlaştığı sosyal medyada iddia edilirken resmi bir açıklama bulunmuyor. Zaman zaman sosyal medyada asılsız haberler dolaşıma girerken şu an için anlaşma bulunmuyor.

İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

1996–1997 – Fenerbahçe
1997–1999 – Fenerbahçe
2000–2001 – Kardemir Karabükspor
2003–2004 – Fenerbahçe
2004–2005 – Sivasspor
2005–2006 – Mardinspor
2006 – Altay
2006 – Mardinspor
2006–2007 – Malatyaspor
2008 – Orduspor
2008–2009 – Konya Şekerspor

İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor


2010–2014 – Fenerbahçe
2014–2015 – Fenerbahçe
2015 – Eskişehirspor
2016 – Gaziantepspor
2017–2018 – MKE Ankaragücü
2019–2020 – Çaykur Rizespor
2020–2021 – Konyaspor
2021 – BB Erzurumspor
2022 – Fenerbahçe
2023–2024 – Fenerbahçe
2025 – Persepolis

ETİKETLER
#Koronavirüs
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.