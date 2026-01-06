İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor

15 Haziran 1961 senesinde dünyaya gelen Kartal, çeşitli takımların teknik direktörlüğünü yaptı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış olan ismin Chelsea ile anlaştığı da iddia edildi.

İSMAİL KARTAL CHELSEA İLE ANLAŞTI MI?

2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giyen Kartal'ın Chelsea ile anlaştığı sosyal medyada iddia edilirken resmi bir açıklama bulunmuyor. Zaman zaman sosyal medyada asılsız haberler dolaşıma girerken şu an için anlaşma bulunmuyor.

İSMAİL KARTAL HANGİ TAKIMLARI YÖNETTİ?

1996–1997 – Fenerbahçe

1997–1999 – Fenerbahçe

2000–2001 – Kardemir Karabükspor

2003–2004 – Fenerbahçe

2004–2005 – Sivasspor

2005–2006 – Mardinspor

2006 – Altay

2006 – Mardinspor

2006–2007 – Malatyaspor

2008 – Orduspor

2008–2009 – Konya Şekerspor



2010–2014 – Fenerbahçe

2014–2015 – Fenerbahçe

2015 – Eskişehirspor

2016 – Gaziantepspor

2017–2018 – MKE Ankaragücü

2019–2020 – Çaykur Rizespor

2020–2021 – Konyaspor

2021 – BB Erzurumspor

2022 – Fenerbahçe

2023–2024 – Fenerbahçe

2025 – Persepolis