İsmail Kartal Chelsea ile anlaştı mı? Sosyal medyada iddialar artıyor

15 Haziran 1961 senesinde dünyaya gelen Kartal, çeşitli takımların teknik direktörlüğünü yaptı. 1993-1994 sezonunda Denizlispor'da 32 maçta 12 gol atarak futbolculuk kariyerinin en verimli dönemini yaşamış olan ismin Chelsea ile anlaştığı da iddia edildi.
2 kez Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımı ve 6 kez Türkiye millî futbol takımı forması olmak üzere toplam 8 kez millî formayı giyen Kartal'ın Chelsea ile anlaştığı sosyal medyada iddia edilirken resmi bir açıklama bulunmuyor. Zaman zaman sosyal medyada asılsız haberler dolaşıma girerken şu an için anlaşma bulunmuyor.
1996–1997 – Fenerbahçe
1997–1999 – Fenerbahçe
2000–2001 – Kardemir Karabükspor
2003–2004 – Fenerbahçe
2004–2005 – Sivasspor
2005–2006 – Mardinspor
2006 – Altay
2006 – Mardinspor
2006–2007 – Malatyaspor
2008 – Orduspor
2008–2009 – Konya Şekerspor
2010–2014 – Fenerbahçe
2014–2015 – Fenerbahçe
2015 – Eskişehirspor
2016 – Gaziantepspor
2017–2018 – MKE Ankaragücü
2019–2020 – Çaykur Rizespor
2020–2021 – Konyaspor
2021 – BB Erzurumspor
2022 – Fenerbahçe
2023–2024 – Fenerbahçe
2025 – Persepolis