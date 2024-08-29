Bir ilde petrol heyecanı! Jandarma gece gündüz nöbet tutuyor

29 Ağustos 2024 17:13 - Güncelleme : 29 Ağustos 2024 17:23

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Van'ın Muradiye ilçesindeki petrol arama çalışmaları heyecan yarattı. Yöre sakinleri de kasım ayına kadar petrol sondaj kulesinin kurulmasının planlandığı alandan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

Çalışmaların yürütüldüğü alanda incelemelerde bulunan AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu ve Muradiye Kaymakamı Melih Aydoğan da Maden Teknik Arama Doğu Anadolu Bölge Müdürü Çetin Kartal ve İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Nurullah Çatal ile firma yetkililerinden bilgi aldı.

SONDAJ ÇALIŞMASI RUHSATI ALINDI

Türkmenoğlu, bölgedeki yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılmasını hedeflediklerini söyledi. TPAO'nun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün izniyle sondaj çalışması ruhsatını aldığını belirten Türkmenoğlu, şunları kaydetti:

YERİN 1500 METRE DERİNLİĞİNE KADAR İNİLECEK

"Bölgede hummalı bir çalışma yürütülüyor. Beton dökme, yol ve zemin çalışmaları yapıldı. 1800'lü yılların sonu ile 1900'lü yılların başında burada yaşayanların günde 2 bin litre petrol çıkardığını biliyoruz.

Elimizde 1915'te buraya gelen Rusların, açtıkları kuyuda araçlarının yakıt ihtiyacını karşıladığına dair belgeler var. İlgili kurumlarımız bu belgeler ışığında çalışma başlattı. Bugün Gabar, Cudi ve Kato dağlarında petrol çıkarılıyor. Burada da ilk adımı attık. Kasım ayında buraya 200 tonluk bir kule dikilecek ve yerin 1500 metre derinliğine kadar inilecek."

MÜJDE ÇOK YAKINDA

Bölgeden müjdeli bir haber vermeyi amaçladıklarını dile getiren Türkmenoğlu, "Petrol arama, çıkarma heyecanını tüm vatandaşlarımız yaşıyor. Bölgede petrolün olduğu bir gerçek. Çalışmalarımızı daha derinlere inerek sürdüreceğiz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımızın doğal gaz, enerji ve petrol alanında önemli çalışmaları var." dedi.

GÜVENLİK KORUCULARI SÜREKLİ NÖBET TUTUYOR

Kaymakam Aydoğan ise TPAO'nun bölgede yürüttüğü çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Vatandaşların gelişmeleri heyecanla takip ettiğini bildiren Aydoğan, "Petrol arama çalışmaları başladı.

Bölgemiz için çok önemli bir gelişme. Çalışmaların güvenli bir şekilde yapılması için jandarmamız, güvenlik korucularımız sürekli nöbet tutuyor. Geçmişte bu bölgeler terörle anılıyordu.

Güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sayesinde terörden temizlenen bölgelerimizde huzur hakim. Petrol arama çalışması güvenli bir ortamda devam ediyor. Valiliğimiz ve kaymakamlığımız çalışmalara destek veriyor." ifadelerini kullandı.