Bitcoin depremi sürerken SPK'dan kritik uyarı! Tasfiye sürecindeki kripto para borsaları yayımlandı

06 Ağustos 2024 07:15 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 07:17

ABD'de geçtiğimiz cuma günü açıklanan istihdam verisinin piyasalarda oluşturduğu deprem etkisi sürerken özellikle kripto para dünyasındaki sarsıntının şiddeti dikkat çekti. Bitcoin ve Ethereum yüzde 15'e yakın kayıp yaşarken Bitcoin fiyatı şubat ayından bu yana ilk kez 50 bin doların altına indi.

SPK TASFİYE İSTEYEN BORSALARI DUYURDU

Piyasalarda bunlar yaşanırken Türkiye'de faaliyet gösteren kripto para borsaları ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) dikkat çeken bir açıklama geldi.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) kripto varlık hizmet sağlayıcılar çerçevesinde tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesini yayımladı.

Kurul'un açıklamasında ilgili kanun ve düzenlemeler çerçevesinde SPK'ya başvuran kuruluşlar ile faaliyetlerini tasfiye edeceklerine yönelik beyan veren kuruluşların sırasıyla 'Faaliyette Bulunanlar Listesi' ile 'Tasfiye Beyanında Bulunanlar Listesi'nde yayımlandığı belirtildi.

SPK tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri eksik veya yetersiz iletenler ile incelemesi devam edenlerin 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'ne dahil edilmediği belirtilen açıklamada, kuruluşların eksiklikleri tamamlaması veya Kurulumuzca incelemelerin neticelenmesi halinde listeler güncelleneceği belirtildi.

YETKİLENDİRME İÇİN BAŞVURU ŞARTI

Açıklamanın son bölümünde ise şu ifadelere yer verildi: "Kuruluşların 'Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alması, ilgili mevzuat uyarınca Kurulumuzca yetkilendirildikleri anlamına gelmemektedir. Kuruluşların ikincil mevzuatın yürürlüğe girmesini takiben Kurulumuza yetkilendirme için ayrıca başvuru yapması gerekecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

SPK'ya tasfiye beyanında bulunan şirketlerin listesine bu adresten ulaşılabiliyor: https://spk.gov.tr/kurumlar/kripto-varlik-hizmet-saglayicilar/tasfiye-beyaninda-bulunanlar-listesi