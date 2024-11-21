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Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor

Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
21 Kasım 2024 09:40 - Güncelleme : 21 Kasım 2024 09:53

Bitcoin fiyatı, ABD’de yeniden başkan seçilen Donald Trump’ın sosyal medya şirketinin kripto platformu Bakkt’ı satın alacağına dair söylentilerle ilk kez 97 bin doların üzerine çıktı.

ABD'de başkanlık seçimlerinin ardından Bitcoin​, Trump’ın dijital varlıklara olumlu yaklaşımı sayesinde değer kazandı. Trump’ın “ABD’yi kripto merkezi yapma” vaadi, piyasalara güven verdi.

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor - 1. Resim

SOLANA BÜYÜK PRİM YAPTI

Coinmarketcap verilerine göre, Bitcoin dahil toplam kripto para piyasasının değeri 24 saatte %3,95 artarak 3,19 trilyon doları geçti. Bitcoin’in fiyatı son 24 saatte %5,6’lık artış gösterdi. Bitcoin’in yanı sıra Solana %10,4’lük artışla dikkat çekerken, Ethereum %3 değer kaybederek 3.125 dolara geriledi.

TRUMP​ VE KRİPTO DÜNYASINDAN YENİ ADIMLAR

Trump’ın Coinbase​ CEO’su Brian Armstrong’la bir görüşme planladığı ve ulusal bir Bitcoin rezervi oluşturma hedefi olduğu konuşuluyor. Analistler, Cumhuriyetçilerin Kongre’deki üstünlüğü ve Elon Musk’ın hükümetteki yeni rolünü, kripto piyasası için olumlu bir sinyal olarak değerlendiriyor.

Bitcoin fiyatı bir kez daha zirve yaptı: 100 bin dolara yürüyor - 2. Resim

TEK BAŞINA PAZARIN YÜZDE 61'İ!

Öte yandan, ABD merkezli Microstrategy, 4,6 milyar dolarlık Bitcoin alımıyla dikkat çekerek portföy değerini 30 milyar dolara çıkardı. Bitcoin’in kripto para piyasasındaki pazar payı ise %61’e ulaşarak üç yılın zirvesine çıktı.

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Kaynak: tgrthaber.com
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