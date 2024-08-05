Bitcoin kabusu sürüyor! 5 Ağustos pazartesi kripto para fiyatları

05 Ağustos 2024 08:01 - Güncelleme : 05 Ağustos 2024 08:02

Bitcoin fiyatı, İran ile İsrail arasında, Hamas lideri İsmail Heniye'ye düzenlenen suikast sonrası başlayan gerilimin savaş seslerini yükseltmesi sonrası adeta yerle bir oldu.

Orta Doğu'daki ateşin harlanması sonrası ilk anda yüzde 4’e yakın düşüş yaşayarak 61 bin 684 dolara kadar gerileyen Bitcoin dün adeta depremi yaşayarak son 6 ayın en düşük seviyesi olan 53 bin dolar bandına inmişti. Ethereum ise yüzde 5'in üzerinde kayıpla 2.981 dolar seviyesine düşmüştü.

5 AĞUSTOS PAZARTESİ BİTCOİN VE ETHERİUM FİYATI

5 Ağustos 2024 Bitcoin fiyatı 53 bin dolara kadar gerileyerek, sabah saatlerinde yaklaşık son 6 ayın en düşük seviyelerini gördü. Ancak tepki alımlarıyla birlikte bir miktar toparlanma geldi ve BTC şu sıralar 54 bin dolara yakın seyrediyor.

5 Ağustos 2024 Ethereum (ETH) fiyatı ise 2000 dolar sınırına kadar çekilerek, Aralık 2023’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Etheruim fiyatı şu sıralar 2300 dolar seviyesinde. Böylece Ethereum, son bir haftada yüzde 35 geriledi.

ALT COİN PİYASASINDA SON RAKAMLAR

BTC ve ETH dışındaki alt coinlerde de düşüş var. Solana fiyatı 130 dolar, XRP fiyatı 0,47 dolar, Cardano fiyatı 0,31 dolar ve Litecoin fiyatı 56,40 dolar seviyesinde.