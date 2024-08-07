Bitcoin yeniden kanatlandı! 50 bin doların altını görmüştü, 7 Ağustos fiyatı belli oldu

07 Ağustos 2024 08:47 - Güncelleme : 07 Ağustos 2024 08:58

Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları

Dolar fiyatı güne düşüşle başladı! 7 Ağustos dolar, euro, sterlin fiyatı ve diğer döviz kurları

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor! İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Altın fiyatları düşüş eğilimini sürdürüyor! İşte 7 Ağustos gram altın, çeyrek altın ve diğer altın fiyatları

Bitcoin'de hafta başında yaşanan büyük depremin ardından toparlanma sürüyor. Kara Pazartesi olarak adlandırılan 5 Ağgustos'ta 6 ay sonra dip yapan ve 50 bin doların altına inen Bitcoin, yatırımcısını büyük paniğe sevk etmişti.

Ancak bu düşüş trendi kısa sürdü. Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 9,6 artarak 1 trilyon 980 milyar dolara yükseldi. Büyük düşüşten sonraki 24 saatte fiyatında yüzde 10,5 artış yaşayan Bitcoin, 55 bin 791 dolar seviyesine çıkmıştı.

Çıkış trendi bugün de devam etti. Peki Bitcoin bugün ne kadar? İşte 7 Ağustos 2024 Bitcoin, Ethereum fiyatı...

BITCOİN KAÇ DOLAR? ETHEREUM NE KADAR?

Bitcoin bugün sabah 8.50 itibariyle 56 bin 858 dolardan işlem görüyor.

Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 2 bin 509 dolar seviyesinde.

Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.