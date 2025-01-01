Elon Musk kripto dünyasını altüst etmişti! Memecoin, Dogecoin etkisi yapmadı

01 Ocak 2025 13:19 - Güncelleme : 01 Ocak 2025 13:39

Dünyanın en zengin adamı Elon Musk'ın, sosyal medya platformu X'teki adını ve profil resmini değiştirmesi, kripto para dünyasını sallamıştı. Profildeki görseli Memecoin ile ilgili bir mesaj olarak algılayıp hücum ettiği coinin fiyatı fırlamıştı. Ancak bu kez etki kısa sürdü.

SpaceX​, Starlink​ ve Tesla​'nın sahibi ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk​, bir kez daha kripto para​ dünyasını karıştırdı. Sosyal medya platformu X'teki adını adını 'Kekius Maximus' olarak değiştirdikten sonra profil fotoğrafını da Kurbağa Pepe resmi koyan Musk, bu çizgi film karakteri ile özdeşleştirilen kripto para birimi Memecoin'in fiyatının fırlamasına neden oldu.

ÖNCE HÜCUM SONRA SATIŞ

Bu hamle sonrası kripto para dünyasında şok dalgaları oluşurken internet meme'lerinden ilham alan dijital para birimi olan Memecoin'in büyük rağbet gördü. ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın yakın müttefiki olan teknoloji kralı Musk, genellikle aşırı sağ gruplar tarafından kullanılan bir karakter olan Kurbağa Pepe'yi tasvir eden yeni profil resmini neden seçtiğini dair bir açıklama yapmadı.

Ancak bu kez Musk etkisi kısa sürdü. Dün Memecoin'e adeta hücum başlatan kripto yatırımcıları, fiyat yükselince satışa geçti. Satış baskısıyla da Memecoin önceki fiyat bandına geri döndü.

HÂLÂ AÇIKLAMA YOK!

Geçmişte Musk, sosyal medyadaki yorumlarıyla geçmişte de Dogecoin isimli kripto para biriminin fiyatını etkilemişti. Musk'ın, hamlesinin Memecoin ile herhangi bir ilgisi olup olmadığı şu an için belli değil. Bu durum Musk'ın Memecoin ile ilgili herhangi bir açıklama yapmasıyla yine değişebilir.

"Kekius", kabaca "yüksek sesle gülmek" anlamına gelen, oyuncular tarafından popüler hale getirilen ancak artık sıklıkla aşırı sağ milliyetçi bir hareket olan alternatif sağ ile ilişkilendirilen "kek" kelimesinin Latince karşılığı gibi görünüyor.

Pek çok kişi 'Maximus'u Russell Crowe'un Gladyatör filmindeki kahraman karakteri Maximus Decimus Meridius'la ilişkilendiriyor.

Musk'ın yeni profil resmi, Pepe'yi Roma askeri kıyafeti içinde, elinde oyun konsoluna benzeyen bir cihaz tutarken gösteriyor.

KRİPTODA MEME NE DEMEKTİR?

Meme genellikle yeni bir teknoloji sunmamakla birlikte internet kültürünü temsil eden kripto para birimi anlamına geliyor. Meme'ler, sosyal medya platformlarında metin, resim, video, ses kaydı olarak yer alabiliyor.