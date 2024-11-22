SEC şefinin istifa kararı sonrası Bitcoin yine rekor kırdı! Trump istemiyordu

22 Kasım 2024 06:59 - Güncelleme : 22 Kasım 2024 07:11

Kripto meraklılarının nefret etmeyi sevdiği adam SEC Başkanı Gary Gensler, Trump'ın yemin ettiği gün olan 20 Ocak'ta istifa edeceğini duyurdu. Bu gelişme sonrası Bitcoin yeni bir tarihi zirveyi gördü.

Bitcoin​ yılmadan yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Sermayesine göre en büyük kripto para birimi %4 artışla 98.890 dolarlık yeni bir rekora ulaştı. Bu yükselişin arkasında yatan neden ise kripto paralara karşı olan ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu Başkanı Gary Gensler​'in istifa edeceğini açıklaması oldu.

GÖRV SÜRESİ 2026'DA DOLACAKTI

Yeni yükseliş, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) başkan Gary Gensler'in, Donald Trump​'ın yeni ABD başkanı olarak yemin edip göreve başlayacağı 20 Ocak'ta istifa edeceğini duyurmasından kaynaklandı. Gelecek dönem başkanı, Gensler'i Oval Ofis'teki ilk gününde "kovma" sözü vermişti ancak aslında böyle bir yetkisi yoktu. Ancak yönetim el değiştirdiğinde SEC​ başkanlarının istifa etmesi yaygın bir durum.

Kripto meraklılarının nefret ettiği Gary Gensler, Şubat 2021'de göreve başladı ve görev süresi normalde 2026'da sona eriyordu. Başkan seçilen Donald Trump tarafından görevden alınmasına yalnızca birkaç hafta kala, kripto para politikası ve yaptırımları konusundaki tutumunu yinelemişti.

TRUMP İLE UÇUŞ SÜRÜYOR

Bitcoin fiyatının, bir zamanlar Bitcoin'i "sahtekarlık" olarak nitelendiren Trump'ın ABD'nin yeni başkanı seçildiği 5 Kasım başkanlık seçimlerinden bu yana yaklaşık %40 oranında arttığı gözleniyor. Ancak Trump'ın seçim kampanyası sırasında kripto para birimlerini "amiral gemisi" haline getirmesi ve ABD'yi "dünyanın kripto para başkenti" haline getirme vaatlerini paylaşmasıyla işler değişti.