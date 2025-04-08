Birinci Dünya Savaşı'nda batırılan Fransız gemisi görüntülendi

Birinci Dünya Savaşı'nda Antalya'nın Kemer ilçesi açıklarında batırılan Fransız savaş gemisi "Paris 2" görüntülendi. "Paris 2", su altı belgesel yapımcısı ve görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından görüntülendi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde tekneyle açılan Ceylan, North Star Dalış Merkezi'nin lojistik desteği ile dalış eğitmeni Suat Karaman, Adnan Şeker, Kaan Karaman ve Boğaç Dağhan Günöz ile Kemer Yat Limanı'nın yaklaşık 1,5 kilometre açığındaki Fransız savaş gemisi Paris 2'nin bulunduğu noktaya ulaştı.

BATIĞIN SON DURUMU GÖRÜNTÜLENDİ

Ceylan ve beraberindeki ekip, gerekli önlemleri aldıktan sonra batığın olduğu yerde dalış gerçekleştirdi. Yaklaşık 30 metre derinliğe dalış yapan Ceylan ve beraberindeki ekip, batığın son durumunu görüntüledi.

Dalış sırasında, batığın son hali ve etrafında oluşan zengin ekosistem detaylı şekilde gözlemlendi. Ceylan tarafından çekilen görüntülerde batığın üzerindeki mühimmat ile etrafındaki çok sayıda deniz canlısı kayda alındı.

