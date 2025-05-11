16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali renkli başladı

16. Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali başladı. Uluslararası Ottavio Ziino Opera Yarışması birincisi Güney Koreli bariton Sung - Hwan Damien Park sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı...

Bu yıl 16.’sı düzenlenen Uluslararası İstanbul Opera ve Bale Festivali, Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen Gala Konseri ile başladı. Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür ve Genel Sanat Yönetmeni Tan Sağtürk’ün açılış konuşması ile başlayan konser büyük ilgi gördü. Leyla Gencer anısına gerçekleşen Gala Konseri'nde, La Scala Akademisi’nde atölye çalışmalarında eğitim almış ve Leyla Gencer Opera Yarışması’nda ödül almış Türk ve yabancı sanatçılar sahne aldı.

Efsanevi besteciler Verdi, Donizetti, Mascagni, Rossini, Bellini, Puccini’nin başyapıtları, usta sanatçıların yorumuyla sahnede yeniden hayat bulurken La Forza Del Destino, Anna Bolena, Rigoletto, Macbeth, Cavalleria Rusticana, Il Barbiere di Siviglia, Otello, I Puritani, Norma, Manon Lescaut, Otello gibi efsaneleşmiş operalardan seçilen aryalar, İDOB orkestrası eşliğinde seslendirildi.



Ünlü Bulgar Orkestra Şefi Nayden Todorov yönetiminde İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşliğinde solist sanatçılar soprano Nazlı Deniz Süren ve Perihan Nayır Artan, mezzosoprano Asude Karayavuz, tenor Efe Kışlalı ve Erdem Erdoğan’ın yanı sıra 10. Leyla Gencer Şan Yarışması birincisi Çin Halk Cumhuriyeti’nden bas Li Huanhong ve 23. Uluslararası Ottavio Ziino Opera Yarışması birincisi Güney Koreli bariton Sung - Hwan Damien Park sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.