Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri başladı: Kunduz güreş ağası Er Meydanı'na davet etti!

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri başladı. Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek, Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri için tüm halkı ve güreş severleri Kunduz Er Meydanı'na davet etti.

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri başladı: Kunduz güreş ağası Er Meydanı'na davet etti!
19. Kunduz Yağlı Güreşleri, ilçe merkezindeki kortej yürüyüşü ile başladı. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde düzenlenen yürüyüşe Türkiye Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Kunduz Güreş Ağası Halil İbrahim Çiçek, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, Kunduz güreşleri için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen güreş ağaları, güreşçiler ile çok sayıda davetli katıldı.

19. Vezirköprü Kunduz Yağlı Güreşleri başladı: Kunduz güreş ağası Er Meydanı'na davet etti!

Düzenlenen kortejde davul, zurna eşliğinde protokol üyeleri, halkı selamlayarak Vezirköprü 15 Temmuz Demokrasi Parkı'ndan başlayarak Köprülü Mehmet Paşa Parkı'na kadar yürüdü.

ER MEYDANI'NA DAVET ETTİ!

Kunduz güreş ağası Halil İbrahim Çiçek, Geleneksel Vezirköprü Kunduz Yağlı Pehlivan Güreşleri için tüm halkı ve güreş severleri Kunduz Er Meydanı'na davet etti.

ETİKETLER
#güreş
#vezirköprü
#Kunduz Yağlı Güreşleri
#Kortej
#Halil İbrahim Çiçek
#Kültür - Sanat
