Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Kültür - Sanat
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:01

2027 MICHELIN Rehberi’nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

2027 MICHELIN Rehberi, Türkiye Ulusal Seçkisi’ni 3 Aralık 2026 Perşembe günü İstanbul’daki Divan Kuruçeşme’de düzenlenecek törenle açıklayacak. Türkiye’nin dört bir yanındaki gastronomi deneyimlerini aynı seçkide buluşturacak törende, yeni seçkiye dahil olan restoranların yanı sıra konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekler için çeşitli özel ödüller de sahiplerini bulacak.

Avatar
Editor
 Murat Makas
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
2027 MICHELIN Rehberi’nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.10.2026
saat ikonu 14:01
|
GÜNCELLEME:
09.10.2026
saat ikonu 14:01

MICHELIN Rehberi, 2022 yılında ile başlayan yolculuğunu ülke geneline taşıyarak önemli bir aşamaya geçiyor. 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi, 3 Aralık 2026 Perşembe günü İstanbul’daki Divan Kuruçeşme’de düzenlenecek MICHELIN Rehberi Töreni’nde açıklanacak. Türkiye’nin ilk ülke çapındaki seçkisinde yer alan tüm restoranların kutlanacağı törende, konaklama ve ağırlama sektörünün öne çıkan profesyonelleri ile gastronomi alanındaki yetenekleri onurlandıran çeşitli özel ödüller de sahipleriyle buluşacak.

2027 MICHELIN Rehberi’nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

Michelin Rehberi’nin 2022 yılında İstanbul’da başlayan ve daha sonra İzmir, Muğla ile Kapadokya’ya uzanan yolculuğu boyunca, Türkiye’nin gastronomik kimliğine ilişkin bilgi ve birikimleri derinleşmeye devam etti. Yakında açıklanacak ülke çağındaki seçki, Türkiye’nin dört bir yanında sunulan gastronomik deneyimlerin zenginliğini, çeşitliliğini ve dinamizmini gözler önüne serecek. 

“TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİ ÜLKE GENELİNDE GÖRÜNÜR KILINMAYA DEVAM EDECEK"

Kültür ve Turizm Bakanı , “MICHELIN Rehberi, Türkiye genelini kapsayan ilk ulusal seçkisiyle, ülkenin gastronomi alanındaki bölgesel çeşitliliğini uluslararası ölçekte daha görünür kılacak yeni bir dönem başlattı.” dedi.

2027 MICHELIN Rehberi’nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

Türkiye’nin gastronomi birikimine dikkati çeken Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’nin farklı coğrafyaları kendine özgü ürünleri, pişirme teknikleri ve mutfak gelenekleriyle güçlü bir gastronomi birikimine sahip. MICHELIN Rehberi’nin kapsamını ülke geneline taşıması, yalnızca restoranların uluslararası tanınırlığı açısından değil, Türkiye’nin gastronomi mirasının bütüncül biçimde tanıtılması bakımından da önem taşıyor.”

Ersoy, rehberin kapsamının genişlemesinin gastronomi turizmine katkısına işaret ederek, “İstanbul’dan Anadolu’nun farklı bölgelerine, Ege’den Akdeniz’e ve Karadeniz’den Güneydoğu Anadolu’ya uzanan gastronomi çeşitliliğinin artık aynı ulusal seçki içerisinde değerlendirilecek olması, Türkiye’nin gastronomi turizmindeki potansiyelini daha geniş bir perspektifle ortaya koyacak.” değerlendirmesinde bulundu.

Gastronominin turizm hedeflerindeki yerini vurgulayan Ersoy, “Gastronomi, Türkiye’nin 81 ilde 12 ay turizm hedefinin önemli unsurlarından biri. Yerel ürünlerin, geleneksel üretim yöntemlerinin ve bölgesel mutfak kültürlerinin çağdaş gastronomi anlayışıyla buluşturulması, Türkiye’nin turizm ürün çeşitliliğini güçlendiriyor.” ifadelerini kullandı.

Ersoy, “MICHELIN Rehberi’nin ülke genelindeki değerlendirmeleri, farklı şehirlerdeki restoranların ve mutfak profesyonellerinin uluslararası ölçekte tanınmasına katkı sağlayacak; gastronomi turizminin ülke geneline yayılmasını destekleyecek.” dedi.

2027 MICHELIN Rehberi’nin Türkiye Ulusal Seçkisi 3 Aralık’ta açıklanacak

TÜRKİYE’NİN GASTRONOMİ ZENGİNLİĞİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki ilk adımlarından bu yana ülkenin gastronomi kültürüne ilişkin birikimini derinleştirdiğini belirten MICHELIN Rehberi Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec, “Türkiye’deki ilk adımlarımızdan bu yana ülkenin olağanüstü mutfak zenginliğinden sürekli olarak etkilendik. Köklü bölgesel geleneklerden gastronominin çağdaş yorumlarına kadar Türkiye, dikkat çekici bir çeşitlilik ve yaratıcılık sunuyor. Müfettişlerimiz ülke genelindeki seyahatlerini sürdürürken yeni ve dikkat çekici restoranları ve mutfak yeteneklerini keşfetme konusunda büyük bir heyecan duymaya devam ediyor.

Türkiye’nin ilk ülke çapındaki MICHELIN Rehberi seçkisi, bu çeşitliliği ortaya koymamıza ve seyahatseverlere Türkiye’nin önde gelen bir gastronomi destinasyonu olarak sunduğu olanaklara ilişkin çok daha geniş bir bakış açısı sunmamıza imkan sağlayacak.” Dedi.

Tören kapsamında, 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye Ulusal Seçkisi’ne yeni katılan restoranları temsil eden şefler ile MICHELIN Yıldızı’na layık görülen restoranların şefleri başarılarını kutlamak üzere davet edilecek. Etkinliğin hemen ardından 2027 MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisinin tamamı MICHELIN Rehberi’nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden erişime açılacak.

2022’DE İSTANBUL’DA BAŞLAYAN MICHELIN REHBERİ YOLCULUĞU ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR 

MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki yolculuğu, 2022 yılında İstanbul’un rehbere dahil edilmesiyle başladı. İstanbul, MICHELIN Rehberi’nin 38. destinasyonu olurken, 2023 yılı seçkisinde İstanbul’dan 53 restoran rehberde yer aldı.
İlk adımın ardından MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki kapsamı yeni destinasyonlarla genişledi. 2024 yılında İzmir ve Muğla’nın rehbere dahil edilmesinin ardından, 2026 seçkisiyle Kapadokya da değerlendirmeye alındı. Böylece MICHELIN Rehberi’nin Türkiye’deki gastronomi haritası daha geniş bir coğrafyaya ulaştı.

Bu süreçte seçkiye dahil edilen restoranların sayısı ve çeşitliliği de arttı. 2026 seçkisinde Türkiye’de toplam 115 tavsiye edilen restoran yer alırken, bunların 15’i bir MICHELIN Yıldızı, 2’si iki MICHELIN Yıldızı ile değerlendirildi. Aynı seçkide 39 restoran Bib Gourmand ile öne çıktı.

İstanbul’da başlayan ve farklı destinasyonların eklenmesiyle büyüyen MICHELIN Rehberi Türkiye seçkisi, 3 Aralık’ta açıklanacak ilk ülke çapındaki seçkiyle yeni bir aşamaya geçecek. Böylece Türkiye’nin farklı bölgelerinde bulunan restoranlar, yerel ürünler, geleneksel mutfaklar ve çağdaş gastronomi yaklaşımları ilk kez ülke genelini kapsayan tek bir seçki altında uluslararası gastronomi dünyasının dikkatine sunulacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Bakan Mehmet Nuri Ersoy Adıyaman'da: Perre Antik Kenti'ne dev bütçe
ETİKETLER
#İstanbul
#Türkiye
#Mehmet Nuri Ersoy
#Michelin Rehberi
#Gwendal Poullennec
#Kültür - Sanat
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.