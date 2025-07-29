65 yıl önce Türkiye'den kaçırılmıştı! Dünyaca ünlü heykel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne getirildi

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un 65 yıl önce Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilmişti. Heykel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 65 yıl önce Burdur'dan yurt dışına kaçırılan İmparator Marcus Aurelius'un dünyaca ünlü bronz heykelinin Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 13.291'İNCİ ESER

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ait olduğu topraklara döndürülen eserin, Türkiye'ye iade edilen 13.291'inci tarihi eser olduğunu belirtti. Marcus Aurelius'un heykelinin bir süreliğine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileneceğini kaydeden Doğan, vatandaşları ziyarete davet etti.