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Kültür - Sanat
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 | Ömer Faruk Dogan

65 yıl önce Türkiye'den kaçırılmıştı! Dünyaca ünlü heykel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne getirildi

65 yıl önce Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden yurt dışına kaçırılan Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un bronz heykeli yeniden ait olduğu topraklara döndü. Heykel artık Ankara'daki Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini ağırlıyor.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 17:37
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 17:37

Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un 65 yıl önce Burdur'daki Boubon Antik Kenti'nden kaçırılan bronz heykeli, geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye iade edilmişti. Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergilenmeye başladı.

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, 65 yıl önce Burdur'dan yurt dışına kaçırılan İmparator Marcus Aurelius'un dünyaca ünlü bronz heykelinin Beştepe'de bulunan Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyaretçilerini beklediğini duyurdu.

65 yıl önce Türkiye'den kaçırılmıştı! Dünyaca ünlü heykel Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ne getirildi

TÜRKİYE'YE İADE EDİLEN 13.291'İNCİ ESER

Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'nın çalışmalarıyla ait olduğu topraklara döndürülen eserin, Türkiye'ye iade edilen 13.291'inci tarihi eser olduğunu belirtti. Marcus Aurelius'un heykelinin bir süreliğine Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde sergileneceğini kaydeden Doğan, vatandaşları ziyarete davet etti.

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ETİKETLER
#heykel
#kültür ve turizm bakanlığı
#Marcus Aurelius
#Türkiye'ye Iade
#Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi
#Antik Eser
#Kültür - Sanat
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