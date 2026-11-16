“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışıyla düzenlenen ödül töreninde Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen isimleri İstanbul’da bir araya gelecek. Dokuzuncu kez gerçekleşen buluşma, ödüle değer görülen çalışmaları kamuoyuna tanıtırken Türk dünyası arasındaki kültürel bağların ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

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HABERİN ÖZETİ 9. Türk Dünyası Kızılelma Ödülleri için geri sayım başladı: Tören 25 Kasım’da Türk dünyasının farklı coğrafyalarından isimler, “Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışıyla İstanbul'da dokuzuncusu düzenlenen Kızılelma Ödülleri'nde bir araya gelecek. Tören, ödüle değer görülen çalışmaları tanıtmayı ve Türk dünyası arasındaki kültürel bağlar ile iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor. Buluşma, organizasyon başkanları Atakan Taşur ve Koray Bozat'ın ev sahipliğinde 25 Kasım'da İstanbul'da gerçekleştirilecek. Organizasyon başkanları, etkinliğe sağladığı destek için Taşyapı Şişli’ye teşekkür etti.

ORGANİZASYON BAŞKANLARI ATAKAN TAŞUR VE KORAY BOZAT’IN ORTAK MESAJI

“Türk dünyasının farklı coğrafyalarında emek veren, üreten ve başarılarıyla örnek olan isimleri 25 Kasım’da İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kızılelma Ödülleri’nin dokuzuncu yılında, bu başarıların daha geniş kitlelerce tanınmasını ve İstanbul’daki buluşmamızın yeni iş birliklerine vesile olmasını istiyoruz. Ödüle layık görülen tüm isimleri tebrik ediyor, gecemize desteği için Taşyapı Şişli’ye teşekkür ediyoruz.”