9. Türk Dünyası Kızılelma Ödülleri için geri sayım başladı: Tören 25 Kasım’da

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İstanbul
“Dilde, Fikirde, İşte Birlik” anlayışıyla düzenlenen ödül töreninde Türk dünyasının farklı coğrafyalarından gelen isimleri İstanbul’da bir araya gelecek. Dokuzuncu kez gerçekleşen buluşma, ödüle değer görülen çalışmaları kamuoyuna tanıtırken Türk dünyası arasındaki kültürel bağların ve iş birliğinin güçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyor.
“Türk dünyasının farklı coğrafyalarında emek veren, üreten ve başarılarıyla örnek olan isimleri 25 Kasım’da İstanbul’da ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Kızılelma Ödülleri’nin dokuzuncu yılında, bu başarıların daha geniş kitlelerce tanınmasını ve İstanbul’daki buluşmamızın yeni iş birliklerine vesile olmasını istiyoruz. Ödüle layık görülen tüm isimleri tebrik ediyor, gecemize desteği için Taşyapı Şişli’ye teşekkür ediyoruz.”