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Kültür - Sanat
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 | Yusuf Özgür Bülbül

917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!

Ordu'nun Aybastı ilçesi, 917. kez kapılarını açan Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali ile bu yıl da on binlerce vatandaşı ağırladı. 23-27 Temmuz tarihleri arasında beş gün süren festival, zengin kültürel etkinlikleri, konserleri, çeşitli yarışmaları ve nefes kesen başpehlivanlık güreşleriyle unutulmaz anlara sahne oldu...

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917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.07.2025
saat ikonu 18:13
|
GÜNCELLEME:
27.07.2025
saat ikonu 18:13

’nun Aybastı ilçesinde bu yıl 917’ncisi düzenlenen Geleneksel Aybastı Perşembe Yaylası Ordulu Mustafa Pehlivan ve Kültür Festivali, 5 gün boyunca kültürel etkinlikler, konserler, yarışmalar ve başpehlivanlık güreşlerine sahne oldu.

917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!

"KOÇYİĞİTLERİN ER MEYDANI"NDA BÜYÜK COŞKU

23-27 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen festival, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Valiliği, Aybastı Belediyesi, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanlığı ve CW Enerji Türkiye Yağlı Güreş Ligi iş birliğinde organize edildi. Bin yıllık geçmişiyle Kırkpınar’dan daha eski olan ve güreş camiasında "Koçyiğitlerin Er Meydanı" olarak bilinen festival, bu yıl da on binlerce vatandaşı yaylada buluşturdu. Altın kemerli Ordulu Mustafa Bük Pehlivan anısına düzenlenen şenlik, Türk kültürünün kadim değerlerini bugüne taşıdı. Festivalde Ordu Valisi Muammer Erol ile birlikte tribünleri dolaşan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördü.

917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!

26-27 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilen başpehlivanlık güreşlerinde Türkiye’nin dört bir yanından gelen pehlivanlar er meydanına çıktı. Güreşleri on binlerce vatandaş takip etti. 5 gün boyunca güreşle sınırlı kalmayan festivalde ayrıca en güzel peynir ve pekmez yarışmaları, Karadeniz’e özgü at yarışları, çeşitli yöresel oyunların yası sıra konserler yer aldı.

917 yıllık efsane coşkuyla kutlandı: Aybastı Perşembe Yaylası Festivalinde görsel şölen!

Ordulu Mustafa Pehlivan Yağlı Güreş ve Kültür Festivali'nin son gününde ağalık yarışması yapıldı. İş adamı Ender Şahin, bu yıl da Perşembe Yaylası'nın ağası oldu.

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#Ordu
#Yağlı Güreş
#Aybastı Festivali
#Türk Kültürü
#Perşembe Yaylası
#Kültür - Sanat
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