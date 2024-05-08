Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde Medya Söyleşileri heyecanı!

08 May 2024 19:40 - Güncelleme : 08 May 2024 19:59

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri profesyonel gazetecilerle buluştu. 'Medya Söyleşileri' programında sektörden isimler, İletişim Fakültesi'nin Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte saha deneyimlerini ve öğrencilerin pratikte karşılaşabilecekleri sorunları aktardı.

TECRÜBE AKTARIMI YAPTILAR

Programa, tgrthaber.com editörlerinden Yusuf Özgür Bülbül, Tv100.com Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Haber Editörü Müge Yücetürk, Milat Gazetesi Ekonomi Müdürü Fırat İpek ve İletişim Uzmanı-Doktorant Zuhal Sönmezer öğrencilerle tecrübelerini paylaştı.

Söyleşinin açılış konuşmasını, MAKDER Genel Başkanı Selçuk Taşdemir yaptı. Yaklaşık 3 saat süren panelin sonunda öğrenciler, sorularla programı zenginleştirdi. Etkinlik sonunda, katılımcılara teşekkür belgesi takdim edildi.

Programa; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Tandırlı, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Samettin Gündüz, Gazetecilik Bölümünden Prof. Dr. Selami Özsoy, Sinema ve Dijital Medya Başkanı Ertuğrul Malkoç, kulüp yöneticileri ve üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.