Adana, Türkiye Kültür Yolu Festivali’nin 2026 yılı finaline ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni her yıl daha fazla şehrimize taşıyarak ülkemizin kültürel zenginliğini daha geniş kitlelerle buluşturuyoruz. Her şehrimizin kendine özgü bir tarihi, kültürel birikimi, sanat geleneği ve yaşam kültürü var. Biz bu değerleri yalnızca tanıtmakla kalmıyor, onları kültür ve sanatın evrensel diliyle yeniden görünür kılmayı, şehirlerimizin kültürel hayatına canlılık kazandırmayı amaçlıyoruz. Adana, köklü tarihi, farklı medeniyetlerden devraldığı kültürel mirası ve kuşaktan kuşağa aktarılan güçlü gastronomi geleneğiyle bu yolculuğun finaline ev sahipliği yapacak. 2026 yılı festival yolculuğumuzu Adana’nın bu zengin kültürel atmosferinde tamamlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz.” dedi.

Bakan Ersoy, “Türkiye Kültür Yolu Festivali’ni önümüzdeki yıl da büyütmeye devam edeceğiz. 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın katılımıyla festivalimizi 32 ile taşıyacağız. Hedefimiz, ülkemizin kültür ve sanat birikimini daha fazla şehirde görünür kılmak, kültürel etkinlikleri toplumun her kesimi için erişilebilir hâle getirmek ve şehirlerimizin kültür turizmi potansiyeline katkı sağlamaktır.” dedi.

ÇUKUROVA’NIN BEREKETİ ATEŞİN LEZZETİYLE BULUŞUYOR: ADANA’NIN GASTRONOMİ ROTASI

Gastronomi programına gastronom Tayyar Zaimoğlu ve şef Arda Türkmen ev sahipliği yapacak. Akademisyen şef Asuman Kerkez, Michelin rehberinde yer alan şef Aleks Karaköse, Michelin Rehberinde yer alan şef Murat Deniz Temel, şef Kaan Kayhan, Şef Alexis Atlamazoğlu ve gastronomi yazarı Zeynep Kakınç ise konuk isimler arasında yer alacak. Konuklar lezzet noktalarını gezerek Adana’ya özgü yemekleri tadacaklar.

Adana’da yemek kültürü, Çukurova’nın bereketli topraklarından, Toroslar’ın yayla kültüründen ve farklı medeniyetlerin mutfak geleneklerinden beslenerek şekilleniyor. Anadolu, Arap ve Yörük mutfaklarının izlerini taşıyan bu zengin miras; güçlü baharat kullanımı, geleneksel pişirme teknikleri ve kuşaktan kuşağa aktarılan ustalık geleneğiyle hayat buluyor. Coğrafi işaret tescilli Adana kebabı, kentin gastronomi kimliğinin en tanınan simgesi olarak öne çıkarken ciğer kebabı, şırdan, mumbar ve analı kızlı gibi yöresel lezzetler de Adana sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında hazırlanan, Adana’nın 70’den fazla Lezzet Noktası, kentin köklü gastronomi mirasını ve çeşitlenen yeme-içme kültürünü bir araya getiriyor. Kebap ve ciğerden şalgam, bici bici ve yöresel tatlılara, geleneksel kahvaltılıklardan sokak lezzetlerine uzanan seçkide; esnaf lokantalarının yanı sıra balık restoranları, yeni nesil kafeler ve farklı mutfaklardan örnekler sunan işletmeler de yer alıyor. Seyhan ve Çukurova başta olmak üzere kentin farklı ilçelerine yayılan bu lezzet rotası, ziyaretçilere Adana’nın gastronomi kültürünü yalnızca geleneksel tatlarıyla değil, gelişen restoran sahnesi ve yerel yaşamıyla birlikte keşfetme imkanı sunuyor.

MERKEZ PARK’TA DÜZENLENEN KONSERLER EĞLENCENİN ADRESİ OLACAK

Adana Kültür Yolu Festivali, konserlerden sergilere, tiyatro oyunlarından atölyelere uzanan zengin programıyla kentin dört bir yanında kültür ve sanat coşkusu yaşatacak. Merkez Park’ta düzenlenecek konserlerde Sagopa Kajmer, Ahmet Şafak, Sefo, Serkan Kaya, Simge, Ebru Yaşar, Demet Akalın ve Murat Boz müzikseverlerle buluşacak. Farklı müzik türlerinden sanatçıları bir araya getiren program, Adanalılara ve kenti ziyaret eden sanatseverlere dokuz gün boyunca müzik dolu akşamlar sunacak.

Festival kapsamında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün vefatının yıl dönümü dolayısıyla 10 Kasım’da “Atatürk’ün Sevdiği Şarkılar ve Aryalar” konseri düzenlenecek. Festival programında yer alan 6’ncı Kolordu Bölge Komutanlığı, “Ozanların İzinde Âşıkların Yolunda, Opera Anadolu’da” ve “Anadolu’nun Sesli Hafızası: Bağlama Resitali” gibi konserler eşsiz dinletiler sunacak.

ADANA’NIN TARİHİ, SANATI VE YAŞAYAN MİRASI SERGİLERLE GÖRÜNÜR KILINACAK

Adana Kültür Yolu Festivali, kentin tarihi ve kültürel birikimini farklı disiplinlerden eserlerle keşfetme imkanı sunacak. Adana Müze Kompleksi’nde açılacak “Osmanlı’nın Mukaddes Emanetleri” sergisi, Osmanlı döneminden günümüze ulaşan dini ve kültürel miras örneklerini bir araya getirirken, “Yaşayan Miras: Adana Sergisi” geleneksel el sanatlarını ve usta zanaatkarların üretimlerini ziyaretçilere tanıtacak. Küratörlüğünü Yasemin Darbaz Karaca’nın üstlendiği “Hâne” sergisi aile, yuva ve nesiller arası bağları İslam sanatlarının estetik diliyle ele alacak. “Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü Sanata Teşvik ve Sanatla Yaşam Sergisi” ise sanatın ifade edici gücünü ön plana çıkaracak.

FOTOMARATON’DAN ÇOCUK KÖYÜ’NE HER YAŞA HİTAP EDEN ETKİNLİKLER

Festivalde fotoğraf sanatına ilgi duyanlar için düzenlenecek FotoMaraton Adana ve FotoMaraton Çocuk etkinlikleri, kentin tarihi dokusunu, kültürel zenginliğini ve gündelik yaşamını farklı bakış açılarıyla kayıt altına alma fırsatı sunacak. Adana Müze Kompleksi Meydanı’nda gerçekleştirilecek etkinliklerde yetişkinler ve çocuklar, kendi kadrajlarından özgün kareler yakalamak için bir araya gelecek.

Adana Kültür Yolu Festivali, çocuklara yönelik gösteriler ve interaktif etkinliklerle minik ziyaretçilere de geniş bir program sunacak. Merkez Park Çocuk Etkinlik Alanı’nda kurulacak Çocuk Köyü’nde yaratıcı atölyeler, şişme oyun alanları, dijital oyunlar, yarışmalar ve farklı deneyim alanları çocuklarla buluşacak. ASELSAN Çocuk Şenliği kapsamında bilim ve teknoloji odaklı uygulamalar gerçekleştirilirken, EtnoSpor etkinlikleriyle geleneksel oyunlar ve sporlar tanıtılacak. Karaoke Karavan ise çocukları ve aileleri sevdikleri şarkıları birlikte söylemeye davet edecek.

7-15 Kasım 2026 tarihleri arasında düzenlenecek Adana Kültür Yolu Festivali, 2026 yılı festival takviminin son durağı olacak. Konserlerden sergilere, tiyatrodan atölyelere ve çocuk etkinliklerine uzanan zengin programıyla Adana’nın kültürel zenginliğini sanatseverlerle buluşturacak festival, dokuz gün boyunca kentin dört bir yanında kültür ve sanat coşkusu yaşatacak. Türkiye Kültür Yolu Festivali, 2027 yılında Balıkesir, Denizli, Hatay, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ’ın da takvime eklenmesiyle toplam 32 ilde sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.