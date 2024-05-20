Adanalı muhtar seçimde verdiği sözü tuttu

20 May 2024 10:05 - Güncelleme : 20 May 2024 10:09

Adana’nın İmamoğlu ilçesinde 7 köyün bir araya geldiği 612 seçmenin olduğu Üçtepe Mahallesi'ne muhtar seçilen Ali Şahin seçimde verdiği sözü tuttu.

GÖZLEME, BAZLAMA İKRAM EDİLDİ

Muhtarın getirdiği aşıklar sazları ile ilçenin güzelliklerini mahalle sakinlerine ve ziyaretçilerine aktarırken renkli görüntüler oluştu. Aşık Feymani, Himmet Taşdemir, Aşık Süphandereli, Turgut Yörükoğlu ve Halil Daylak, mahalleleri sazları ve sözleriyle coşturdu. Mahalle kadınları ise sıkma, gözleme ve bazlama ikramında bulundu.

VATANDAŞLAR SEVİNDİ

Mahallelerinde ilk defa şenlik yapıldığını ve kaynaşma adına güzel olduğunu aktaran Sultan Şahin, "Köyümüz adına güzel oldu" dedi. Mahalle sakinlerinden Türkan Delen ise şölen ile köylünün kaynaştığını ve köyün güzelliklerinin tanıtılması gerektiğini söyledi.

Üçtepe Muhtarı Ali Şahin, "Köyümüzde ilk kez düzenlenen seçim vaadim olan bahar şenliğini düzenlemek oldu. Halkımız kaynaşın tanışsın istedik. İnsanlar gittikçe birbirinden uzaklaşıyordu, bu kaynaşmayı sağlayacak. Çevre köylerimizden gelenler, protokolümüz ile güzel bir gün oldu. Mahallemiz de su kaynakları ve doğası ile güzel bir bölge. Ben de ilk vaadimi gerçekleştirmek istedim" diye konuştu.