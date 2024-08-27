Adeta tarih kokuyor! Ayakta duran en eski kilise Konya'da: Ahşaptan kol ve bacaklar üretilip cepheye gönderilmiş

27 Ağustos 2024 13:07 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 13:25

Konya'da yer alan ve 5 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aya Eleni Kilisesi, Anadolu'nun en eski kiliselerinden biri olarak biliniyor.

1700 yıldır ayakta duran ve restorasyonunun ardından müze olarak ziyaretçilere açılan bu yapı hakkında bilgi veren Selçuklu Belediyesi Sille Müze Sorumlusu Uzman Arkeolog Sercan Yayla, Aya Eleni Kilisesi'nin 327 yılında Constantinus'un annesi Helena tarafından yapıldığını aktardı.

327'den 1923'e kadar kilise olarak kesintisiz hizmet verdiğini belirten Yayla, "Sadece Birinci Dünya Savaşı sırasında kısa bir ara verilmiş. Bu dönemde Aya Eleni Kilisesi, Türkiye'nin ilk ortopedi hastanesi olarak kullanılmış ve burada ahşap kol ve bacaklar üretilerek cephelere gönderilmiş" dedi.

"1924'TE KAPILARI KAPATILMIŞTI"

Savaşta yaralanan askerlerin Aya Eleni Kilisesi'ne getirilip tedavi gördüğünü de aktaran Yayla, "Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra kilise tekrar Ortodokslara devredilmiş ve 1924'e kadar kilise olarak hizmet vermeye devam etmiş. Ancak 1924'ten sonra buradaki Hristiyanlar Yunanistan'a göç ettirilmiş, Müslümanlar da bölgeyi terk etmeye başlamış. Bu süreçten sonra Aya Eleni Kilisesi'nin kapıları kapatılmış" diye konuştu.

"DUVARLARA ELLERİNİ SÜRÜP O ANI YAŞAMAK VE GEÇMİŞE GİTMEK İSTİYORLAR""

Aya Eleni Kilisesi'nin 2009 yılında restorasyona alındığı ve restorasyon çalışmalarının da 2012 yılında bittiğini aktaran Yayla, "2012 yılından günümüze kadar da burası bir müze olarak faaliyetlerini yürütüyor. Gelen ziyaretçilere rehberlik konusunda içeride yardımcı oluyoruz. Müze içerisinde fresklerimiz ön planda, fresklerin ne anlama geldikleri hakkında bilgi veriyoruz. Çeşitli ahşap öğeler müze içerisinde yer alıyor. Bu öğelerin niçin kullanıldığı hakkında gelen ziyaretçilere bilgiler sunuyoruz. Aya Eleni Kilisesi tarihe tanıklık etmesi açısından 327 yılından 2024 yılına kadar ayakta durması, yaklaşık bin 700 yıllık bir yapının tarihi olaylara tanıklık etmesi önemli. İnsanlar geldikleri zaman duvarlara ellerini sürüp o anı yaşamak ve geçmişe gitmek istiyorlar" dedi.