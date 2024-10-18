Adıyaman'da meraklandıran keşif: Ana kayaya oyulmuş! Tam 1700 yıllık

18 Ekim 2024 10:23 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 10:24

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde Roma dönemine ait bir yapıt tespit edildi. Köyün sınırları içerisinde ana kayaya oyulmuş, kadın kabartması bulunan 1700 yıllık oda mezarı keşfedildi. Köylüleri heyecanlandıran keşif çeşitli tarihi yapılarda görülüyor.

Antik kentte tarihi keşif! Şehrin valisi tüm Türkiye'ye duyurdu: Tam 2 bin yıllık, böylesi ilk kez bulundu

Antik kentte tarihi keşif! Şehrin valisi tüm Türkiye'ye duyurdu: Tam 2 bin yıllık, böylesi ilk kez bulundu

Türkiye’de her geçen gün devam eden arkeolojik kazılara yenileri ekleniyor. Bu kez Adıyaman​'ın Gölbaşı ilçesi Yukarı Nasırlı köyü sınırları içerisinde heyecanlandıran bir bulgu ortaya çıktı. Köyün sınırları içerisinde ana kayaya oyulmuş, yerden 4 metre yükseklikte ve üzerinde kadın kabartması bulunan Roma dönemine ait bin 700 yıllık oda mezarı tespit edildi.

ROMA DÖNEMİNE AİT ÇEŞİTLİ TARİHİ YAPILARDA GÖRÜLÜYOR

Halk arasında ‘Kız kapan mevkii' olarak bilinen yerde bulunan mezar odası için Adıyaman Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ve beraberindekiler bölgeye giderek incelemede bulundu. Roma dönemiyle tarihlenen geçmişi bin 700 yıla dayanan kadın kabartmalı oda mezarının yanında çeşitli tarihi yapılarda yer alıyor.

Adıyaman Müze Müdürlüğü, Şanlıurfa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne bölgenin tescillenmesi için başvuruda bulunacağı öğrenildi.

MÜZE MÜDÜRÜ ALKAN'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili bilgi veren Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, “Bir vatandaşımızın yapmış olduğu ihbar sonucunda Yukarı Nasırlı köyüne gelerek incelemeler yaptık. Bu incelemeler sonucunda ise burada yer yer yerleşim alanları ve yaklaşık bir buçuk metre yüksekliğinde bir kadın kabartması tespit ettik. Bu kadın kabartmasının hemen altında da bir mezar odası tespit ettik. Bu kadın kabartması hemen alt kısımda bulunan oda mezar içerisine kadının gömüldüğünü anlatıyor. Ayrıca burada yapmış olduğumuz inceleme sonucunda Milattan Sonra 3. Yüzyılla tarihlenen oda mezar olduğunu tespit ettik. Yani günümüzden 1700 yıl öncesine ait bir kadın mezarı” diye konuştu.