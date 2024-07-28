Alaşehir'de tarihi keşif! Milattan sonra 2. yüzyıla ait: Turistler akın edecek

28 Temmuz 2024 14:37 - Güncelleme : 28 Temmuz 2024 15:24

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan kazılarda topraktan tarih çıktı. Milattan önce II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kentinin toprak altında kalan yapıları günyüzüne çıkarılıyor.

Oldukça geniş bir alanda bulunan antik tiyatronun ortaya çıkarılması için Alaşehir Belediyesinin sponsorluğunda, Kültür Bakanlığının desteğiyle çalışmalara başlandı.

RESTORE EDİLECEK

Büyük bir titizlikle yürütülen çalışmalarda ilk olarak tiyatro binasına ait tüm kalıntılar çıkarılarak numaralandırılıyor.

Bu yıl tamamlanması beklenen kurtarma kazısının ardından önümüzdeki yıllarda numaralandırılan taşlar bir bir yerlerine yerleştirilerek restorasyon çalışmalarına başlanacak.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ZİYARETÇİLERE AÇILACAK

Önümüzdeki yıllarda tamamlanması hedeflenen restorasyon çalışmalarıyla antik Philadelphia kentinin tiyatro binası Manisa’nın kültür değerine eklenerek ziyaretçilere açılacak.

YIL SONUNA KADAR TEMİZLENECEK

Tiyatro binası ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Alaşehir, II. Attolos tarafından kurulan antik Philadelphia kenti üzerine kurulu bir şehir. Bulunduğumuz alan milattan sonra 2. yüzyıl civarında yapılmış antik tiyatro. Burada Kültür Bakanlığı izniyle kurtarma kazısını yapıyoruz. Kurtarma kazısında Alaşehir Belediyemiz sponsor olarak yer alıyor. İşçileri, alet, ekipmanları konaklamaları karşılıyoruz. Profesyonel ekiplerle çalışıyoruz. Bu ekipler bu alanı yıl sonuna kadar temizleyip önümüzdeki yıllarda kurtarma kazısını tamamlayıp restorasyon çalışmalarına başlanacak. Alaşehir’in bir kültür değeri daha ortaya çıkmış olacak" şeklinde konuştu.

12 KİŞİLİK EKİP TİTİZLİKLE ÇALIŞIYOR

Çalışmaların büyük bir titizlikle yürütüldüğünü söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Günlük değişmekle beraber 11-12 kişi çalışıyor. Minik fırça ve çapalarla arkadaşlarımız taşların arasında çalışıyor. Alaşehir Belediyesi işçilik, alet ekipman, yeme içme ve ekibin konaklaması konusunda yardımcı oluyor" ifadelerini kullandı.

"TURİSTLER RAHATLIKLA GEZEBİLECEK"

Alaşehir için görme engellilerin de kullanabileceği turizm haritası hazırladıklarını ve kente gelen turistlerin rehbere ihtiyaç duymadan tüm kültür varlıklarını gezebileceklerini söyleyen Başkan Öküzcüoğlu, "Alaşehir’in turizm haritasını da bastırdık. Kente gelen turistler haritayı alıp Alaşehir’i rahatlıkla gezebilecekler. Görme engelli vatandaşlarımız da Braille alfabesiyle Alaşehir hakkında bu harita sayesinde bilgi sahibi olabilecek" dedi.