Ankara'da antika avcıları yılın son pazarında yarıştı: Eski paralar, gümüşler, saatler kapış kapış gitti!

29 Aralık 2024 19:47 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 19:57

Ankara Ayrancı'da her ayın ilk pazar günü kurulan yılın son antika pazarına yoğun ilgi gösterildi. Tarihi eşyalar antika meraklılarının beğenisine sunuldu. Tarihin tozunu yutan antikalar kapış kapış gitti...

Bakır​ eşyalar, porselen ürünler, eski paralar, gümüşler, mekanik eşyalar, daktilolar… Ankara​ Ayrancı’da her ayın ilk Pazar​ günü stant açılan ayrancı antika pazarı yılın son pazar gününde yeniden kuruldu.

MERAKLILARIN İLGİSİNE SUNULDU

Yeni yılda sevdiklerine çeşitli hediyeler almak isteyenler pazarı adeta doldu taşırırken, esnaf da yoğun ilgiden memnun kaldı. Antika eşyaları kuşaktan kuşağa aktaran Ayrancı Antika Pazarı'nda bakır eşyalar, porselen ürünler, eski paralar, eski gümüşler, eski mekanik eşyalar, daktilolar, eski saatler gibi antika meraklıların ilgisine sunuldu.

“TOPLUM ANTİKAYI SEVİYOR”

Antika meraklıları pazara akın etti. Geçmişe bir yolculuk yaptı. Ürünler kapış kapış gitti. Tarihin tozunu yutan antika pazarına ilgi yoğun oldu. Eskişehir'den geldiğini belirten satıcı Ahmet Yaman satışların güzel olduğuna dikkati çekerek, “Acayip bir ilgi var. Ankara'nın toplumu antikayı seviyor. Bundan da gurur duyuyoruz” diye konuştu.

Üniversite öğrencisi olan Berkay Çeri ise, “2 kameram vardı onları sattım ardından bir tane yeni kamera aldım. Eksantrik şeyler aradım; kibrit kutuları, çakmaklar gibi. Ben buraya önceden de gelmiştim. Aradığım kasetleri önceden bulamamıştım şimdi bulabildim. Uygun fiyatlarda buldum” ifadelerini kullandı.

"EN İYİ ANTİKA ESKİMEYEN DOSTTUR"

Satıcı Mehtap Sönmez ise, “Meraklı insanlarımız çok fazla, özellikle yeni nesil Z kuşağı çok meraklı antikaya. Beklediğimiz tarz nedir; ileri yaş grubu, kendi tarihini geçmişini burada görüp sevip okyaşan insanlar beklerken Z kuşağının ilgisi çok yüksek. Biz de memnunuz. Bilgi alıyorlar, bilgi alışverişi yapıyorlar, iyi hareketli güzel bir gün geçiyor. Hediyelik eşya bakmak isteyenler çok fazla. Fakat bir dipnot geçmek istiyorum. Burası antika pazarı burayı çok ciddi anlamda ‘ucuzluk pazarı' gibi gören bir kesim var. Bu farklı lanse edilmiş algıyı değiştirmemiz gerekiyor. Burası antika pazarı; antikanın değeri biçilemez ve en iyi antika eskimeyen dosttur” diye konuştu.