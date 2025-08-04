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Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Türkiye’nin en büyük müzelerinden biri baştan aşağı yenilenecek. Antalya’da müzecilikte devrim niteliğinde bir dönüşüm başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanlığınca yürütülen yeni müze projesi ile Antalya kentin tüm ihtiyacını karşılayacak modern bir müzeye kavuşacak. Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek.

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Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
04.08.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
04.08.2025
saat ikonu 12:18

Antalya’da müzecilikte devrim niteliğinde bir dönüşüm başlayacak. Bakanlık tarafından yürütülen yeni müze projesi ile Antalya kentin tüm ihtiyacını karşılayacak modern bir müzeye kavuşacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Yılların yükünü taşıyan binada taşıyıcı sistem elemanlarındaki gözle görülür hasarlar nedeniyle yapı devasa bir dönüşümle yenilenecek. Geçmişin sessiz tanığı olan eski müzenin yerini adeta göz kamaştıran yepyeni bir kültür anıtı alacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

İKİ KAT BÜYÜKLÜĞÜNDE YEPYENİ BİR MÜZE

Yeni Antalya Müzesi tamamlandığında, kapalı alanı 9 bin 500 metrekareden tam 19 bin 500 metrekareye çıkacak. Mevcut alan böylece neredeyse ikiye katlanacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Açık alan da modern müzecilik anlayışı ile 22 bin 677 metrekare ile güncellenecek.

SERGİ ALANLARINDA REKOR ARTIŞ

Mevcut müzede önemli eleştiri konularından birisi olan sınırlı sergi alanında ise devasa bir dönüşüm gerçekleşecek Yeni müzenin sergi alanlarında yaklaşık yüzde 164'lük bir artış olacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Mevcut 4 bin 172 metrekarelik sergi alanı, 11 bin metrekareye yükselecek. Böylelikle depoda sergilenmeyi bekleyen eserlerin büyük bölümü ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Hem toprak hem de su altından çıkartılan antik dönemden günümüze uzanan eserler artık çok daha geniş ve modern bir ortamda sergilenecek.

DEPOLAR ARTIK NEFES ALACAK

Antalya ve çevresinde Geleceğe Miras Projesi ile son yıllarda rekor sayıda buluntu gün yüzüne çıkartıldı. Yeni Antalya Müzesi, ören yerlerinde ve su altında yapılan çalışmalar sonrasında çıkartılan eserlerin hem sergilenmesi hem de depolanması sorununa da son verecek.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Müzeye ait depolama alanları 1.152 metrekareden 3 bin 100 metrekareye çıkacak. Türkiye turizminin kalbinde bir kültür anıtı olacak olan yeni müzede koleksiyonlar için modern, güvenli ve sistemli bir altyapı hazırlanacak.

BİLİMSEL ÇALIŞMALARA DEV ALTYAPI

Yeni müze restorasyon ve konservasyon laboratuvarı alanında da adeta çığır açacak. Gün yüzüne çıkartılan eserlerin yüzyılların etkisinden arındırıldığı bu işlemlere ayrılan alan tam 10 kat büyüyecek.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

Yine devasa bir büyüme ile 200 metrekare olan mevcut alan, 2 bin 203 metrekareye ulaşacak. Yeni Antalya Müzesinde bilimsel çalışmalar artık dünya standartlarında yürütülecek.

İdari hizmet birimleri de 1.340 metrekareden 2 bin 145 metrekareye çıkarılarak müze işleyişinin çok daha verimli olması sağlanacak.

Antalya Müzesi yeniden doğuyor! Tarih yenileniyor, miras gelecekle buluşuyor

YENİ HALİ NEFES KESECEK

Yeni Antalya Müzesinin nasıl olacağını merak edenler için proje kapsamında hazırlanan 3 boyutlu (3D) görseller ile müzenin genel yerleşim planlarını içeren vaziyet planları ilk kez kamuoyuyla paylaşıldı.

Ziyaretçiler bu etkileyici görsellerle, geçmişi gelecekle buluşturan büyüleyici müze deneyimini daha şimdiden hayal edebilecek.

Yeni müze, yalnızca sergi salonlarıyla değil; mimari bütünlüğü, teknik altyapısı ve bilimsel kapasitesiyle de Türkiye müzeciliğinde çığır açacak.

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ETİKETLER
#arkeoloji
#Antalya Müzesi
#Modern Müze
#Kültür Anıtı
#Müze Dönüşümü
#Türkiye Turizmi
#Kültür - Sanat
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