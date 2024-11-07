Antik dünyanın nefes kesen melodileri Aydın’da gün yüzüne çıktı!

07 Kasım 2024 21:48 - Güncelleme : 07 Kasım 2024 21:50

Aydın'ın Efeler ilçesindeki kadim topraklar, Tralleis Antik Kenti'nde yeniden canlandı. AYGİAD'ın düzenlediği 'Tralleis Gözlerini Açıyor' etkinliğiyle, antik dünyanın nefes kesen melodileri gün yüzüne çıktı.

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Aydın’da Antik kent Tralleis'te kendi dönemine ait notalı müzik ile dinleti yapıldı. 'Üç gözler' olarak bilinen gymnasium kompleksinin önünde gerçekleştirilen etkinlikte, tarihin derinliklerinden gelen notalar, modern enstrümanlarla yeniden yorumlandı.

Danimarka'dan getirilmiş Seikilos Mezar Yazıtı'nın üzerindeki dünyanın en eski notaları, Tralleis'in sokaklarında yankılanırken, antik kıyafetlerle sahne alan dansçılar, binlerce yıllık hikayeleri danslarıyla örttü. Bu eşsiz etkinlikle, Tralleis, sadece bir antik kent olmaktan çıkarak, kültür ve sanatın harmanlandığı bir açık hava müzesine dönüştü.

BEĞENİ TOPLADI

Burada Tralleis'ten çıkartıldıktan sonra Danimarka'daki bir müzede sergilenen Seikilos Mezar Yazıtı'nın üzerindeki müzikal nota, çeşitli enstrümanlarla çalındı. Tralleis Antik Kenti'ndeki yaşama ait kıyafetleri giyen dansçılar, dünyanın en eskisi olarak değerlendirilen notalı müzik eşliğinde gösteri sundu.

AYGİAD Başkanı Taşkın Cerit, etkinlikteki konuşmasında, Trallies'in kültür turizmi için önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Tralleis Antik Kenti'ni tanıtmak için gerekli çalışmaları yürütmek için hazır olduklarını ifade eden Cerit, "Antik kent için Aydınlılar olarak herkesi işbirliğine davet ediyoruz. Bu etkinliğimiz burada atılan ilk adım olabilir. Buradaki antik kent şehrimiz için bacasız bir fabrika. Tez zamanda turizme açılması, yerli ve yabancı ziyaretçilere kapılarını açması gerekiyor." dedi.

Trallies Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Murat Çekilmez ise en büyük hayallerinin Tralleis'i halka açmak olduğunu belirtti.

Etkinlik klasik müzik dinletisiyle devam etti.